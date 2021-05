New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi. ABD'de New York'un dışında, Atlanta, Houston ve Los Angeles'taki İsrail başkonsolosluklarının önünde de geniş katılımlı protestolar düzenlendi. Dearborn, Dallas, Baltimore başta olmak üzere birçok şehirde Filistin'e destek gösterileri organize edildi.

Haber Merkezi 19 Mayıs 2021, 10:27 Son Güncelleme: 19 Mayıs 2021, 10:38 AA