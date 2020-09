New York’tan kaçış: Salgın yüzünden şehirdeki evler tek tek boşalıyor ABD’de Kovid-19 salgınının uzun süre dünyadaki merkezi olan ve halen en yüksek ölüm oranına sahip New York’ta apartman ve iş yerleri boşalırken özellikle New York’un dünyaca ünlü cazibe merkezi Manhattan bölgesinde apartmanlarını terk eden kiracıların sayısı da her ay giderek artıyor.

Haber Merkezi 13 Eylül 2020, 02:57 Son Güncelleme: 13 Eylül 2020, 03:08 Yeni Şafak