Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
New York'un Long Island bölgesinde orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edildi

New York'un Long Island bölgesinde orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edildi

11:289/03/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
ABD'e OHAL ian edildi
ABD'e OHAL ian edildi

ABD'de New York Valisi Kathy Hochul, eyaletin Long Island bölgesinde çıkan orman yangınları sebebiyle "acil durum" ilan etti. Yangın söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerinin yanı sıra hava araçlarının da yer aldığını kaydeden Hochul, bölge sakinlerine acil durum uyarılarını takip etmeleri ve gerekirse tahliyeye hazır olmaları çağrısında bulundu.

CNN'in haberine göre, eyalet yetkilileri, Long Island'da orman yangınlarının başladığını ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini açıkladı.

Vali Hochul, yaptığı açıklamada, yangınla mücadele çalışmalarını federal fonlarla değil eyalet fonlarıyla yürüttüklerini ifade etti.

Hochul, yangınlarla mücadelede kaynaklara ulaşmanın hızlandırılması için "acil durum" ilan ettiğini duyurdu.

Yangın söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerinin yanı sıra hava araçlarının da yer aldığını kaydeden Hochul, bölge sakinlerine acil durum uyarılarını takip etmeleri ve gerekirse tahliyeye hazır olmaları çağrısında bulundu.



#Long Island
#New York
#Vali Kathy Hochul
#yangın

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 YDS/1 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları sorgulama ekranı