Dünya New Yorkun sarı araç plakalarını mahkumlar yapıyor
AVRUPA

New York'un sarı araç plakalarını mahkumlar yapıyor

New York'un kendine özgü sarı ve siyah renkli araç plakaları, saatlik çalışma ücreti ortalama 65 cent olan mahkumlar tarafından yapılıyor. Sarı ve siyah plakaların tasarımını değiştirme kararı alan New York eyaleti yönetimi, gelecek sene farklı plakalar çıkaracak, yeni araç plakaları yine mahkumlar tarafından yapılacak.

Haber Merkezi AA
New York'un sarı taksileri.
New York'un sarı taksileri.

New York'un kendine özgü sarı ve siyah renkli araç plakaları saatlik çalışma ücreti ortalama 65 cent olan mahkumlar tarafından yapılıyor.

ABD'de her eyaletin farklı tasarımlara sahip kendine özgü araç plakaları bulunuyor.

New York'un ünlü sarı ve siyah renkli araç plakaları, çoğu zaman turistik eşya olarak da karşımıza çıkıyor.

Bu plakaların dikkat çeken ilginç bir özelliği de eyaletteki mahkumlar tarafından yapılıyor olması.

New York'un kendine özgü sarı ve siyah renkli araba plakaları saatlik çalışma ücreti ortalama 65 cent olan mahkumlar tarafından yapılıyor.

AA

New York araç plakaları seneye değişecek

Sarı ve siyah plakaların tasarımını değiştirme kararı alan New York eyaleti yönetimi, gelecek sene farklı plakalar çıkaracak ve tasarımın nasıl olacağı da oylama ile New York'lular tarafından belirlenecek.

Yeni plakalar da yine mahkumlar tarafından yapılacak.

New York'ta yaklaşık 2 bin 100 mahkum sabunluk, masa, yastık ve araç plakası gibi ürünler yapıyor ve bu ürünlerden yıllık 50 milyon dolar gelir sağlanıyor.

Mahkumların saat ücreti ortalama 65 cent

Mahkumlara saat başı ortalama 65 cent ödenmesi ise eleştiriliyor ve bu miktarının yükseltilmesi gerektiği tartışmaları sürüyor.

New York eyaletinde ıslah merkezlerinde çalışan mahkumların saat ücretleri 16 cent ile 1,14 dolar arasında değişiyor.

New York Islah Merkezi'nin verilerine göre 2015-2016'da mahkumlara saat başı ortalama 65 cent yani yılda kişi başı bin 92 dolar ödendi.

Mahkumlara ödenen ücretlerin saatinin 3 dolara çıkarılması için daha önce bir tasarı sunuldu ancak söz konusu tasarı komiteye takıldı.

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Eyalette ödenen saatlik çalışma ücretleri ise 11,40 ila 15 dolar arasında değişiyor.

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