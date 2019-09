New York'un sarı araç plakalarını mahkumlar yapıyor New York'un kendine özgü sarı ve siyah renkli araç plakaları, saatlik çalışma ücreti ortalama 65 cent olan mahkumlar tarafından yapılıyor. Sarı ve siyah plakaların tasarımını değiştirme kararı alan New York eyaleti yönetimi, gelecek sene farklı plakalar çıkaracak, yeni araç plakaları yine mahkumlar tarafından yapılacak.

Haber Merkezi 14 Eylül 2019, 11:53 Son Güncelleme: 14 Eylül 2019, 11:56 AA