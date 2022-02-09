Dünya New Yorkun vegan belediye başkanı Adamstan peynir ve eroin kıyaslaması
AMERİKA

New York'un vegan belediye başkanı Adams'tan peynir ve eroin kıyaslaması

ABD'nin New York şehrinde 1 Ocak'tan bu yana Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve vegan olmasıyla bilinen Eric Adams, daha çok bitkisel yoğunluklu bir beslenme düzenine geçme çağrısında bulundu. Gıdaların uyuşturucuya benzediğini söyleyen Adams'a göre, peynirin eroinden farkı yok.

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Haber Merkezi Diğer
New Yorkun vegan belediye başkanı Adamstan peynir ve eroin kıyaslaması
New York Belediye Başkanı Eric Adams.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, peyniri eroine benzettiği açıklamasıyla gündeme oturdu.

  • "Gıda bir uyuşturucu gibidir" diyen Adams, "Aslında araştırmalar sizi uyuşturucuya teşvik eden beyin (hormon) seviyelerinin, sizi yemeğe de aynı şekilde bağımlı hale getirdiğini gösteriyor. Gıda bağımlılık yapar. Birine eroin verin ve bir odaya koyun, bir diğer kişi ise peynir bağımlısı. Onu da başka bir odaya koyun. Sonra dönüp baktığınızda hangisinin eroin, hangisinin peynir bağımlısı olduğunu söylemeniz için size meydan okuyorum" ifadelerini kullandı.

Adams, "Ne kadar çok sebze ve meyve tüketirseniz, ne kadar aşırı işlenmiş gıdalardan uzak ve sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olursanız, o kadar sağlıklı olursunuz. Her gün nasıl hissettiğimi biliyorum ve senin de her gün aynı şekilde hissetmeni istiyorum" dedi.

Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar 2015'te yaptıkları bir çalışmada, peynirin bırakılması en zor gıdalardan biri olduğunu ortaya koymuştu. Sosyal medya kullanıcıları New York Belediye Başkanı'nın peynire ilişkin açıklamalarını tiye almaktan geri kalmadı. Yazar Tom Ricks, "Ben sert mal seviyorum, mesela eskitilmiş parmesan ve eski gouda. Bulabileceğim bir yer var mı?" ifadelerini kullandı.

VEGAN OLMASINA RAĞMEN BALIK YEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Öte yandan, kendisini vegan olarak tanımlayan Adams, pazartesi günü New Yorkluları daha fazla bitkisel temelli beslenme düzenine alışmaya teşvik için yaptığı konuşmada bazen balık yediğini itiraf etmişti. Adams, "Bitki temelli bir diyet uygulayan veya bu beslenmeyi arzulayan insanlar için bir rol model olmak istiyorum. Ancak dediğim gibi, mükemmel bir şekilde kusurluyum ve ara sıra balık yedim" ifadelerini kullanmıştı. Daily News'e konuşan 'başkana yakın bazı kaynaklar', Adams'ın "yalnızca balık değil, kırmızı et ve tavuk eti çiğnerken" de görüldüğünü ileri sürdü. Haberde, Adams'ın sözcülerinin konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındığı ifade edildi.

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