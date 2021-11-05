Dünya Nijerde kanlı terör saldırısı Belediye başkanı da dahil 69 kişi öldü
AFRİKA

Nijer'de kanlı terör saldırısı: Belediye başkanı da dahil 69 kişi öldü

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen silahlı terör saldırısında, aralarında bir belediye başkanının da olduğu 69 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla kanlı eylemi kınadı.

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Haber Merkezi AA
Nijerde kanlı terör saldırısı: Belediye başkanı da dahil 69 kişi öldü
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Nijder devlet televizyonuna açıklama yapan İçişleri Bakanı Alkache Alhada, 2 Kasım'da Tillaberi bölgesindeki Adab-Dab köyünün kimliği belirsiz silahlı terörist gruplar tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

69 KİŞİ ÖLDÜ

Alhada, saldırıda köyün bağlı olduğu Banibangou ilçesi belediye başkanı da dahil 69 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Saldırının, Banibangou Belediyesinden bir heyetin köye yaptığı ziyaret esnasında düzenlendiği ve hayatını kaybedenler arasında güvenliği sağlayan milislerin de olduğu öğrenildi.

Saldırıdan 15 kişinin kurtulduğu ve 9 kişinin arandığı belirtildi.

Tillaberi, bir süredir DEAŞ'ın Sahel kolunun saldırılarına maruz kalıyor.

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Dışişleri Bakanlığından, Nijer'de yaşanan terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "4 Kasım 2021 tarihinde Nijer'in Tillaberi bölgesindeki bir köyde meydana gelen terör saldırısında, 60'ı aşkın kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijer halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

NİJER'DE NELER OLUYOR?

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor.

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ocaktan temmuza kadar Nijer'in Mali ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 terör saldırısında 420 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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