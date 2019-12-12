Nijerya 24 saatten uzun süredir karanlığa mahkum: Elektrik çalışanlarının grevi nedeniyle ülkede elektrikler kesik

Nijerya'da elektrik çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle ülkede 24 saatten fazla süredir elektrik verilmiyor.
Elektrik çalışanları grevde
- Ulusal Elektrik Çalışanları Birliği Sekreteri Joe Ajaero, yaptığı açıklamada, elektrik şirketi çalışanlarının maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle grev başlattığını, bu nedenle elektriklerin kesildiğini belirtti.
Ajaero, 2013'te elektrik şirketinin özelleştirilmesiyle sorunların başladığını, 2 bin çalışanın bu süreçte maaşlarını alamadıklarını söyledi.
Birlik ile Çalışma Bakanlığı arasında görüşmeler yapıldığını ifade eden Ajaero, "Görüşmelerin olumlu geçmesini umuyoruz. Biz de işlerimizin başına dönmek isteriz." dedi.