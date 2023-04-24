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Dünya

Nijerya: Sudan'daki vatandaşlarının tahliyesine yarın başlayacak

Nijerya hükümeti, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) çatışmalarına sahne olan Sudan'dan vatandaşlarının tahliyesine yarın başlayacağını bildirdi. Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, yaptığı açıklamada, Sudan'da yaklaşık 5 bin 500 Nijerya vatandaşının bulunduğunu ve bunun yüzde 80'inin öğrenci olduğunu belirtti.

14:51 . 24/04/2023 Pazartesi
AA
Sudan'da tahliyeler devam ediyor

Sudan'da tahliyeler devam ediyor

Sudan'da bulunan Nijerya vatandaşlarının tahliyesinin yarın başlayacağını kaydeden Onyeama, krizden etkilenen ülkedeki Nijeryalılara tahliye başlamadan önce "olduğunuz yerde kalın" çağrısında bulundu.

Onyeama, Sudan hükümetinden bu uzun konvoy için izin almaya ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'daki çatışmalarda şimdiye kadar en az 427 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 700'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.



#Nijerya
#Sudan
#tahliye
#çatışma
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