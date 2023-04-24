Nijerya: Sudan'daki vatandaşlarının tahliyesine yarın başlayacak

Sudan''ın başkenti Hartum''da onbir yıl önce "kimsayal silah üretildiği" gerekçesiyle, ABD tarafından bombalanan Şifa İlaç Fabrikasını ziyaret ettik. Daha doğrusu fabrikadan geriye kalan yıkıntıları.Çocuklar için ilaç üretilen fabrikanın büyük bir kısmı yerle bir edilmişti. Clinton zamanında.Birkaç beton direk ayakta kalmış sadece. Yerlerde kimi dolu kimi boş ilaç şişeleri vardı.Yıkılmamış bir duvara çocuklar resimler çizip yazılar yazmışlar. Resimlerde gördüğümüz, gülen çocuk yüzleri...Yönetim