Nijerya’da Boko Haram saldırısında 20 asker hayatını kaybetti

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıda 20 asker hayatını kaybederken, en az bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
- Saldırılardan kaçan kişiler ise evsiz kaldı. Monguno kasabasında askerlere saldıran Boko Haram militanları, saldırı sırasında kasabada bulunan en az 750 evi yıktı. Saldırı sırasında bomba yüklü bir aracı patlatarak 3 zırhlı araca da zarar veren militanlar askerlere ait teçhizata el koydu.
Kasabada yaşayan Gumati Sadu, çatışmalar sırasında insanların güvenlikleri için evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.