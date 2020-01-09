Dünya Nijeryada Boko Haram saldırısında 20 asker hayatını kaybetti
AFRİKA

Nijerya’da Boko Haram saldırısında 20 asker hayatını kaybetti

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Boko Haram tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 20 asker hayatını kaybederken bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi İHA
Saldırının ardından en az bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Saldırının ardından en az bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıda 20 asker hayatını kaybederken, en az bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

  • Saldırılardan kaçan kişiler ise evsiz kaldı. Monguno kasabasında askerlere saldıran Boko Haram militanları, saldırı sırasında kasabada bulunan en az 750 evi yıktı. Saldırı sırasında bomba yüklü bir aracı patlatarak 3 zırhlı araca da zarar veren militanlar askerlere ait teçhizata el koydu.

Kasabada yaşayan Gumati Sadu, çatışmalar sırasında insanların güvenlikleri için evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

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