Nijerya'da Boko Haram'a operasyon: Rehin alınan altı kadın kurtarıldı Çok Uluslu Müşterek Görev Gücü (MNJTF) Sözcüsü Albay Muhammad Dole, Nijerya ile Nijer ve Kamerun sınırındaki Çad Gölü Havzası'nda Boko Haram ve ISWAP terör örgütlere karşı operasyonların sürdüğünü açıkladı. Operasyonlarda rehin alınan altı kadın örgütlerin elinden kurtarıldı.

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