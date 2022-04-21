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Dünya Nijeryada Boko Harama operasyon Rehin alınan altı kadın kurtarıldı
AFRİKA

Nijerya'da Boko Haram'a operasyon: Rehin alınan altı kadın kurtarıldı

Çok Uluslu Müşterek Görev Gücü (MNJTF) Sözcüsü Albay Muhammad Dole, Nijerya ile Nijer ve Kamerun sınırındaki Çad Gölü Havzası'nda Boko Haram ve ISWAP terör örgütlere karşı operasyonların sürdüğünü açıkladı. Operasyonlarda rehin alınan altı kadın örgütlerin elinden kurtarıldı.

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Haber Merkezi AA
Nijeryada Boko Harama operasyon: Rehin alınan altı kadın kurtarıldı
Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı altı kadın kurtarıldı.

Operasyonlar kapsamında Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram üyelerinin rehin aldığı altı kadının kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda 37 teröristin de etkisiz hale getirildiğini ifade eden Dole, örgütün eğitim kampları ve lojistik malzemelerinin imha edildiğini aktardı.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çok Uluslu Müşterek Görev Gücü (MNJTF), daha önce operasyonlarda 100'den fazla Boko Haram ve ISWAP üyesinin etkisiz hale getirildiği açıklamıştı.

2009'dan bu yana 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu olan Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram içinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

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