Dünya Nijeryada camiye silahlı saldırı 15 kişi hayatını kaybetti
AFRİKA

Nijerya’da camiye silahlı saldırı: 15 kişi hayatını kaybetti

Nijerya’nın Zamfara eyaletindeki bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti. Ağır silahlı saldırganlar, son 2 yılda Nijerya’nın kuzeybatısında binlerce kişiyi kaçırdı ve çok sayıda kişiyi de öldürdü.

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Haber Merkezi İHA
Nijerya’da camiye silahlı saldırı: 15 kişi hayatını kaybetti
Foto/arşiv

Nijerya’nın Zamfara eyaletindeki Ruwan Jema kasabasındaki bir cami silahlı saldırganların hedefi oldu.

Yerel saatle 14.00 sıralarında meydana gelen saldırıda, silahlı grup cuma namazı kılmak için camiye gelenlerin üzerine ateş açtı.

Saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bölge sakinlerinden Amimu Mustapha olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Motosikletleriyle camiye gelen saldırganlar içeriye girerek bize ateş açtı" ifadelerini kullandı.

  • Ağır silahlı saldırganlar, son 2 yılda Nijerya’nın kuzeybatısında binlerce kişiyi kaçırdı ve çok sayıda kişiyi de öldürdü.

Nijerya'da sel felaketi: 100 binden fazla kişi evsiz kaldı
FOTOĞRAF 15
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Nijerya'da devam şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 100 binden fazla kişinin yerinden olduğu bildirildi.
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Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Mustapha Habib, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkedeki sel felaketleri nedeniyle birçok yerleşim yerinde bölge halkının zorlu bir dönemden geçtiğini belirtti.
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Habib, ülkede şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle başkent Abuja'nın yanı sıra 29 eyalette 100 binden kişinin evsiz kaldığını kaydetti.
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Sel felaketleri nedeniyle 500'den fazla kişinin yaralandığını aktaran Habib, 500 binden fazla kişinin de felaketten olumsuz etkilendiğini söyledi.
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Habib, selzedelerin bazıları çevredeki okullar ve kamu binalarına geçici olarak sığındığını işaret ederek, kimisi için de hükümet tarafından geçici kamp kurulduğunu ifade etti.
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Halka insani yardımları ulaştırmak için çalışmalar başlatıldığını dile getiren Habib, seller nedeniyle kolera ve sıtma gibi bulaşıcı hastalıkların da baş gösterdiğinin altını çizdi.
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Nijerya'da devam eden yağışların yol açtığı sellerde 400'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
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Nijerya'da sel felaketi: 100 binden fazla kişi evsiz kaldı
Nijerya'da devam şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 100 binden fazla kişinin yerinden olduğu bildirildi. İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
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