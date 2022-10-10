Dünya Nijeryada cezaevleri kırmızı bölge ilan edildi
AFRİKA

Nijerya'da cezaevleri kırmızı bölge ilan edildi

Nijerya'da son zamanlarda yaşanan aralıksız saldırılar ve hapisten firarlar nedeniyle hükümet ülke genelindeki cezaevlerini "kırmızı bölgeler" ilan etti.

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Haber Merkezi AA
Nijeryada cezaevleri kırmızı bölge ilan edildi
Foto/arşiv

Nijerya İçişleri Bakanı Rauf Aregbesola, son zamanlarda aralıksız saldırılar ve hapisten firarlar nedeniyle hükümetin ülke genelindeki cezaevlerini "kırmızı bölgeler" ilan ettiğini belirtti.

Aregbesola, yaptığı açıklamada, hükümetin, ülkedeki en riskli tesislerde periyodik olarak saldırı ve müdahale simülasyon tatbikatları yürüttüğünü, ayrıca cezaevi çalışanlarını bu tür bir saldırılara yanıt vermeye hazırlamak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Cezaevlerini "kırmızı bölgeler" ilan ettiklerini ifade eden Aregbesola, şunları kaydetti:

"Kuje Cezaevi saldırısından önce ne yazık ki bu yapılmadı, ancak saldırıdan bu yana periyodik saldırı ve tepki simülasyonu dediğimiz şeye sahibiz. Bununla birlikte, irademizi test etmek isteyenlerin hikayeyi anlatmak için yaşayamayacağını söylemek istiyorum."

Ülkenin başkenti Abuja yakınlarında 5 Temmuz gecesi bir cezaevine düzenlenen saldırıda bir güvenlik görevlisi ve dört mahkum hayatını kaybetmiş, 16 mahkum yaralanmıştı. Saldırıda en az 64'ü terörle ilgili suçlardan hüküm giymiş, 443 mahkumun firar ettiği açıklanmıştı.

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Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, olay yerinde incelemelerde bulunarak firar eden mahkumların bir an önce yakalanması için güvenlik güçlerine talimat vermişti.

Terör örgütü Boko Haram'ın kolu ISWAP, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla saldırıyı üstlenmişti.

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