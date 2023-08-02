Nijerya'da hava operasyonu: Çok sayıda silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

ABD Senato binasında silahlı saldırgan alarmı verildi. ABD Kongre polisi, bir silahlı saldırgan olduğu ihbarı üzerine Senato ofis binalarının giriş ve çıkışlarını kapattı, içeride arama yapıldığı bildirildi. Binada yapılan aramalarda endişe verici bir şeye rastlanmadığı bildirilirken, polisin yerel saatle 14.30 civarında ihbarı aldığı ve ilk olarak "zırh giymiş iri yapılı Latin Amerika kökenli bir erkek" aradığı ancak böyle birinin bulunmadığı ve bu konuda da bir teyit olmadığı bilgisi de paylaşıldı.