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Dünya

Nijerya'da hava operasyonu: Çok sayıda silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da hava kuvvetleri tarafından silahlı çetelere yönelik düzenlenen operasyon sonucu 16 çete üyesi öldürüldü. Operasyonda silahlı çete üyelerinin kamplarının imha edildiği aktarılırken, çete üyelerine ait silah, araç, motosiklet ve önemli mühimmatın ele geçirildiği de ifade edildi.

23:49 . 2/08/2023 Çarşamba
AA
Nijerya'da 16 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da 16 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonda 16 çete üyesi öldürüldü.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ordunun Zamfara eyaletinin Dankarami bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Önemli mühimmatlar ele geçirildi

Gabkwet, operasyonda 16 çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonda silahlı çete üyelerinin kamplarının imha edildiğini aktaran Gabkwet, çete üyelerine ait silah, araç, motosiklet ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Zamfara eyaleti, 5 yılı aşkın süredir silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Hükümet, artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.



#Nijerya
#operasyon
#silahlı çete üyesi
#Zamfara eyaleti
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