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Dünya

Nijerya'da kaçak petrol operasyonu: Çok sayıda tesis imha edildi

Nijerya'da yasa dışı olarak ham petrolün rafine edildiği 13 kaçak tesis imha edildi. Ordunun petrol kaçakçılarına karşı hava operasyonları düzenlediği bildirildi.

08:16 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 08:17 - 12/08/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da Hava Kuvvetleri Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda ordunun petrol kaçakçılarına karşı hava operasyonları düzenlediğini belirtti.


Operasyonlarda 13 kaçak petrol arıtma tesisinin imha edildiğini kaydeden Gabkwet, 10 adet petrol taşıyan tanker ve birkaç bidonun ele geçirildiğini aktardı.


Gabkwet, hava operasyonlarının petrol boru hatlarını patlatmak gibi yasa dışı ve alçakça eylemlerde bulunan petrol hırsızları ve ekonomik sabotajcıların faaliyetlerini azaltma çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı.


Nijerya'daki petrol hırsızlığı ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.


Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.


37 Milyar varillik petrol rezervi


Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.


Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.


Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.




#Nijerya
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#operasyon
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