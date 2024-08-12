Nijerya'da kaçak petrol operasyonu: Çok sayıda tesis imha edildi

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da Hava Kuvvetleri Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda ordunun petrol kaçakçılarına karşı hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 13 kaçak petrol arıtma tesisinin imha edildiğini kaydeden Gabkwet, 10 adet petrol taşıyan tanker ve birkaç bidonun ele geçirildiğini aktardı.

Gabkwet, hava operasyonlarının petrol boru hatlarını patlatmak gibi yasa dışı ve alçakça eylemlerde bulunan petrol hırsızları ve ekonomik sabotajcıların faaliyetlerini azaltma çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı.