Dünya Bir ülkede daha koronavirüs aşısı zorunlu oluyor
AFRİKA

Bir ülkede daha koronavirüs aşısı zorunlu oluyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kamu çalışanlarına yeni tip koronavirüs aşısı zorunluluğu getirileceği bildirildi. Aşı kartı ya da PCR test sonucunu göstermeyen çalışanların iş yerlerine girmelerine ise izin verilmeyecek.

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Haber Merkezi AA
Nijeryada kamu çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor
Foto/arşiv

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kamu çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getirileceği bildirildi.

Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, basına yaptığı açıklamada, 1 Aralık'tan itibaren kamu çalışanlarından, iş yerlerine girebilmeleri için Kovid-19 aşı kartını ya da 72 saat içinde yapılan negatif PCR testi sonucunun isteneceğini ifade etti.

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Aşı kartı ya da PCR test sonucunu göstermeyen çalışanların iş yerlerine girmelerini izin verilmeyeceğini aktaran Mustapha, "Yakında süreci yönlendirmek için hizmet çapında uygun bir tavsiye ve genelge yayınlanacak." dedi.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, salgının başından bu yana 208 bin 153 kişi virüse yakalandı, bunlardan 195 bin 936'sı sağlığına kavuştu, 2 bin 756 kişi ise yaşamını yitirdi.

  • Nijerya'da 5 Mart'ta başlayan kitlesel aşı kampanyasında 7,5 milyondan fazla kişi aşı oldu.

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