Nijerya'da kolera can almaya devam ediyor: Lagos eyaletinde ölü sayısı 35'e yükseldi

Doğal afet ve savaş meydanı alanlarındaki yetersiz beslenme can kayıplarına neden olurken bağırsak enfeksiyonuna bağlı kolera hastalığı da gündeme geldi. Kolera nedir, nasıl bulaşır? Kolera hastalığı tedavisi var mı? İşte akut ve şiddetli ishal ile seyreden kolera hastalığı hakkında merak edilenler...