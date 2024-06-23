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Nijerya'da kolera can almaya devam ediyor: Lagos eyaletinde ölü sayısı 35'e yükseldi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kolera salgını nedeniyle can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Lagos'taki salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e yükseldiği bildirildi. Eyalette vaka sayısının 423'e çıktığı kaydedilirken, salgının yayılmasını önlemek için tedbirlerin alındığı da ifade edildi.

00:13 - 23/06/2024 Pazar
AA
Kolera (Foto: Arşiv)
Kolera (Foto: Arşiv)

Nijerya'nın en kalabalık eyaletlerinden Lagos'taki kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Lagos Eyaleti Sağlık Komiseri Akin Abayomi, yaptığı açıklamada, eyalette iki günde 14 kişinin koleradan hayatını kaybettiğini belirtti. Böylece eyaletteki salgında ölenlerin sayısı 35'e ulaştı.

Eyalette vaka sayısının 423'e çıktığını kaydeden Abayomi, salgının yayılmasını önlemek için tedbirlerin alındığını ifade etti.

Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş ve salgın nedeniyle 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kolera hastalığı

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale sebep olup vücutta su kaybına yol açıyor.

Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.



#kolera
#Lagos eyaleti
#Nijerya
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