Dünya Nijeryada kolera salgını nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti
AFRİKA

Nijerya'da kolera salgını: 21 ölü

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın güneydoğusunda kolera salgını nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ebonyi Koordinatörü Dr. Eyo Nora, eyalette 155 kolera vakası tespit edildiğini ifade ederek, hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını kaydetti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ebonyi Koordinatörü Dr. Eyo Nora, basına yaptığı açıklamada, eyaletteki kolera salgınında 21 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Nora, eyalette 155 kolera vakası tespit edildiğini ifade ederek, hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını kaydetti.

Halkın salgın nedeniyle panik yaşadığını aktaran Nora, belirtiler ortaya çıktığında hastanelere başvurulması tavsiyesinde bulundu.

Nora, temiz su ve hijyen eksikliği nedeniyle ortaya çıkan salgının komşu eyaletlere sıçramaması için önlem almaya başladıklarını ifade etti.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili bir biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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