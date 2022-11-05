Nijerya'da pazara silahlı saldırı: 18 kişi hayatını kaybetti

Somali'nin yarısı açlık sınırında

Afrika Boynuzu 2020 yılının başından bu yana yeterli yağışı alamıyor. Somali, Kenya ve Etiyopya'da yetersiz yağışların sebep olduğu kuraklığın son 40 yılın en şiddetli kuraklığı olduğu belirtiliyor. Milyonlarca kişi temiz suya ve gıdaya ulaşamıyor. Durumdan en çok etkilenen ülke Somali'de nüfusun yarısı açlık sınırında.