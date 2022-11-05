Dünya Nijeryada pazara silahlı saldırı 18 kişi hayatını kaybetti
AFRİKA

Nijerya'da pazara silahlı saldırı: 18 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçiler arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı Benue eyaletindeki pazara düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
Nijeryada pazara silahlı saldırı: 18 kişi hayatını kaybetti
Foto/arşiv

Guma Bölge Yetkilisi Mike Ubah, yaptığı açıklamada, 3 Kasım'da Benue eyaletine bağlı Guma bölgesindeki pazara gelen Fulani kabilesi üyelerinin etrafa ateş açtıklarını belirtti.

Ubah, saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 18 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını anlatan Ubah, "Güvenlik güçleri zamanında gelmeseydi şu anda gördüğümüz ölü sayısı daha fazla olurdu." dedi.

Benue eyaletinde son olarak 18 Ekim'de eyalette hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesinden öldürülen 5 kişinin ardından Gbeji bölgesinde düzenlenen saldırıda 18 kişi yaşamını yitirmişti.

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