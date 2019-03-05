Dünya Nijeryada petrol boru hattında patlama 50 kayıp
AFRİKA

Nijerya’da petrol boru hattında patlama: 50 kayıp

Nijerya’nın güneyinde bir petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası 50‘den fazla kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Haber Merkezi IHA
Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi konumunda.
Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi konumunda.

Nijerya’da bir petrol boru hattında meydana gelen patlamada 12 kişi öldü. 50’den fazla kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

Afrika'nın en büyük petrol üreticisi Nijerya’nın Bayelsa eyaletinden geçen petrol boru hattında sızıntı sonrası patlama yaşandı. Cumartesi günü yaşanan patlamada 12 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 50’den fazla kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

  • Nembe Şefler Konseyi Sözcüsü Nengi James-Eriworio, patlamaya Nembe Krallığı’nın Bayelsa eyalatinde bulunan petrol boru hattındaki sızıntının neden olduğunu söyledi.

Sözcü Nengi James-Eriworio ayrıca patlamadan Nembe boru hattını işleten Port Harcourt merkezli Aiteo Grup'u sorumlu tuttu.

"Yakın çevredeki tüm kuyuların ve tesislerin denetlenip güvence altına alındığı" ve patlamanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Nijerya petrol şirketleri, boru hatlarındaki sızıntıların genelde hırsızlık, sabotaj ve yasa dışı arıtma işlemlerinden kaynaklandığı belirtiyor.

Söz konusu sızıntılar, Nijer Deltası’nda da ciddi bir kirliliğe neden oluyor.

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