Nijerya'da petrol boru hattında patlama: Yüz binlerce kişi yerinden oldu Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos eyaletinde, petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle 276 bin kişi yerinden oldu. Lagos eyaletinde hafta sonu petrol boru hattında meydana gelen patlamada 23 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Merkezi 19 Mart 2020, 18:10 Son Güncelleme: 19 Mart 2020, 18:19 AA