Dünya Nijeryada petrol boru hattında patlama Yüz binlerce kişi yerinden oldu
AFRİKA

Nijerya'da petrol boru hattında patlama: Yüz binlerce kişi yerinden oldu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos eyaletinde, petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle 276 bin kişi yerinden oldu. Lagos eyaletinde hafta sonu petrol boru hattında meydana gelen patlamada 23 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Merkezi AA
Hafta sonu gerçekleşen patlamada 23 kişi hayatını kaybetmişti.
Hafta sonu gerçekleşen patlamada 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının Lagos Koordinatörü Olufemi Oke-Osanyintolu, ziyaret ettiği olay bölgesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Yerinden edilen yüz binlerce kişi için kamp kuruldu

  • Hafta sonu Abule Ado bölgesinde petrol boru hattında meydana gelen patlamanın 276 bin kişiyi yerinden ettiğini belirten Oke-Osanyintolu, Lagos hükümetinin yerinden edilen kişiler için Igando bölgesinde kamp kurduğunu söyledi.

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Oke-Osanyintolu, patlama nedeniyle 170 bina ve çok sayıda ibadethanenin zarar gördüğünü, yaklaşık 50 aracın da kül olduğunu kaydetti.

23 kişi hayatını kaybetmişti

Lagos eyaletinde hafta sonu petrol boru hattında meydana gelen patlamada 23 kişi yaşamını yitirmişti.

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