Dünya Nijeryada saldırıya uğrayan Türk gemisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
AFRİKA

Nijerya’da saldırıya uğrayan Türk gemisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Nijerya’da saldırıya uğrayan Türk gemisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Nijerya’da korsanlar tarafından saldırıya uğrayan Türk gemisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Firmanın Operasyon Müdürü Numan Paksoy, "İlk duyduğumuz olay anında bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı yönünde. Bundan sonra çözüm olarak görüşmeler sağlanıp personelin serbest bırakılması talep edilecek. Nijerya makamı olayı biliyor. Nijerya Büyükelçimizle de konuştuk. Bölge olarak Nijerya’nın kontrolünde olan bir konumda değiller. Biraz daha ıssız bir alana götürüldükleri söylendi" dedi.

Haber Merkezi IHA
Korsanlar, Türk gemisindeki bazı teknik parçalara zarar verdi.
Korsanlar, Türk gemisindeki bazı teknik parçalara zarar verdi.

Kamerun’un Douala Limanı’ndan Fildişi sahili Abidjan Limanı’na boş olarak gitmekte olan ve korsanlar tarafından saldırıya uğrayan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde kaptan köşkünde mermi izlerinin olduğu görülürken, birçok camın kırık olduğu dikkat çekti. Gemide bulunan ve geminin 3’üncü mühendisi Onur Tağ içeriden çekilen görüntülerde şuanda beklediklerini ve ilerleyen saatlerde bir plan yaparak gemiyi en yakın karaya götürmek istediklerini söyledi.

"Bütün isteğimiz arkadaşları oradan kurtarmak”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kadıoğlu Denizcilik Operasyon Müdürü Numan Paksoy, durumda bir değişiklik olmadığını söyleyerek, “Nijerya’nın yaklaşık 210 kilometre açığında 10 arkadaşımız gemiden kaçırıldı. Onlardan gelecek gelişmeleri bekliyoruz. 18 kişiden 8’inin durumu iyi. Bunun dışında Nijerya’dan gelecek haberleri bekliyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bütün isteğimiz arkadaşları oradan kurtarmak” dedi.

“Ailelerde bu durumun çözülmesini bekliyorlar”

Aileleriyle irtibat kurulduğunu belirten Paksoy, şunları söyledi:

  • “Ailelerde bu durumun çözülmesini bekliyorlar. Herkes merak içinde bekliyor. İlk duyduğumuz olay anında bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı yönünde. Bundan sonra çözüm olarak görüşmeler sağlanıp personelin serbest bırakılması talep edilecek. Nijerya makamı olayı biliyor. Nijerya Büyükelçimizle de konuştuk. Bölge olarak Nijerya’nın kontrolünde olan bir konumda değiller. Biraz daha ıssız bir alana götürüldükleri söylendi. Onun dışında şuan başka bir gelişme bulunmuyor. Yetkililerden her türlü yardım talebine açığız. Ana hedef kaçırılan arkadaşlarımızı Türkiye’ye getirmek”
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