Dünya Nijeryada seller nedeniyle mezarlıktaki cesetler kayboldu
AFRİKA

Nijerya'da seller nedeniyle mezarlıktaki cesetler kayboldu

Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde devam eden şiddetli yağışların yol açtığı selde mezarlıktaki çok sayıda cesedin kaybolduğu bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Nijeryada seller nedeniyle mezarlıktaki cesetler kayboldu
Nijerya'da seller nedeniyle mezarlıktaki cesetler kayboldu

Ulusal basındaki haberlere göre, Bayelsa Çevreden Sorumlu Eyalet Komiseri ve Bayelsa Sel Komitesi Başkanı Iselema Gbaranbiri, yaptığı açıklamada, eyalette devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Yenagoa bölgesindeki mezarlığı su bastığını belirtti.

Gbaranbiri, şimdiye kadar 3 cesedin bulunduğunu ancak çok sayıda cesedin ise kaybolduğunu ifade etti.

Öte yandan Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin ülkedeki tüm yardım kuruluşlarına Bayelsa halkına gereken acil yardımı sağlaması talimatı verdiğini aktardı.

Nijerya'da mayıstan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sellerde 603 kişi hayatını kaybetti, 1,3 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Nijerya'da sel felaketi: 100 binden fazla kişi evsiz kaldı
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Nijerya'da devam şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 100 binden fazla kişinin yerinden olduğu bildirildi.
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Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Mustapha Habib, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkedeki sel felaketleri nedeniyle birçok yerleşim yerinde bölge halkının zorlu bir dönemden geçtiğini belirtti.
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Habib, ülkede şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle başkent Abuja'nın yanı sıra 29 eyalette 100 binden kişinin evsiz kaldığını kaydetti.
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Sel felaketleri nedeniyle 500'den fazla kişinin yaralandığını aktaran Habib, 500 binden fazla kişinin de felaketten olumsuz etkilendiğini söyledi.
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Habib, selzedelerin bazıları çevredeki okullar ve kamu binalarına geçici olarak sığındığını işaret ederek, kimisi için de hükümet tarafından geçici kamp kurulduğunu ifade etti.
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Halka insani yardımları ulaştırmak için çalışmalar başlatıldığını dile getiren Habib, seller nedeniyle kolera ve sıtma gibi bulaşıcı hastalıkların da baş gösterdiğinin altını çizdi.
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Nijerya'da devam eden yağışların yol açtığı sellerde 400'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
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Nijerya'da sel felaketi: 100 binden fazla kişi evsiz kaldı
Nijerya'da devam şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 100 binden fazla kişinin yerinden olduğu bildirildi. İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

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