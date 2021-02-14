Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’ye doğru yola çıktı Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemici ülkeye dönmek üzere yola çıktı. Türk Havayolları (THY) ile yola çıkan gemicilerin, sabah 06.15 sularında İstanbul’da olması bekleniyor.

Haber Merkezi 14 Şubat 2021, 00:07 AA