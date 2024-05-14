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Dünya

Nijerya'da 'teşhis konulamayan hastalık' yayılıyor: 13 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da ilk olarak Zamfara'ya bağlı Maradun bölgesinde görülen "teşhis konulamayan hastalık" eyaletin Shinkafi ve Gusau bölgelerine de yayıldı. Söz konusu bu üç bölgede 505 kişide hastalık tespit edilirken 13 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

19:46 - 14/05/2024 Salı
AA
Nijerya (Foto: Arşiv)
Nijerya (Foto: Arşiv)

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, ilk olarak şubatta Zamfara'ya bağlı Maradun bölgesinde görülen "teşhis konulamayan hastalık" daha sonra eyaletin Shinkafi ve Gusau bölgelerine yayıldı.

Söz konusu bu 3 bölgede aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 505 kişide "teşhis konulamayan hastalık" vakası görüldü ve hastalık nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.

Uzman ekip gönderildi, hükümetten yardım istendi

Yetkililer, hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderildiğini açıkladı ve hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.

Nijerya'nın Kano ve Sokoto eyaletlerinde de nisanda "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetmişti.



#Teşhis Konulamayan Hastalık
#Nijerya
#Zamfara eyaleti
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