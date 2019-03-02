Dünya Nijeryada yakıt borusu patladı En az 50 kişi kayıp
AFRİKA

Son Dakika: ​Nijerya'da yakıt borusu patladı

Nijerya'da yakıt borusu patladı: En az 50 kişi kayıp

Nijerya'da ülkenin güneyinde yakıt borusunun patlaması sebebiyle 50'den fazla kişinin kaybolduğu belirtildi. Patlama sonucu büyük çaplı izdiham yaşandığı aktarıldı.

Haber Merkezi Diğer
Patlamanın sızıntı sebebiyle çıktığı açıklandı.
Patlamanın sızıntı sebebiyle çıktığı açıklandı.

Nijarya'da bir yakıt borusunun patlaması sonrası, bölgede bulunan onlarca kişiden haber alınamadığı belirtiliyor.

  • Yerel medya, olayın dün yerel saatle 04:00 saatlerde Nembe bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.'Nembe Creek Trunk' hattında yakıt sızıntısı sonrası onarım çalışmalarının yapıldığı esnada meydana gelen patlama sonrası 6 yerleşim bölgesinin etkilendiğini; onlarca kişiden haber alınamadığı belirtiliyor.

Yetkililer, bölgedeki temiz su kaynaklarına sızıntı olmuş olabileceğini, yerel halkın ise dikkatli olması gerektiğini söyledi.
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