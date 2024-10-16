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Nijerya'da yakıt taşıyan tanker patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'da yakıt taşıyan tanker patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

12:0816/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
AA
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Nijerya'nın Jigawa eyaletinde akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 94 kişi hayatını kaybetti.

#Nijerya
#yakıt
#patlama

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