Nijerya'da yakıt taşıyan tanker patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 94 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Jigawa eyaletinde akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 94 kişi hayatını kaybetti.
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Nijerya'nın Jigawa eyaletinde akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 94 kişi hayatını kaybetti.
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