Dünya Nijeryalı Müslümanlar İdlib şehitleri için Kuran-ı Kerim okudu ve dua etti
AFRİKA

Nijeryalı Müslümanlar İdlib şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti

Nijerya'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Türk askerleri ve Türkiye için dua edildi. Türkiye'de eğitim alan Muhammed Lawal Abdulhafız, "İdlib'de şehit olan Türk askerlerimiz için dua ettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Kadın, erkek, çocuk ve yaşlı yaklaşık 200 kişinin bir camide toplanarak Kur'an-ı Kerim okudu.
Kadın, erkek, çocuk ve yaşlı yaklaşık 200 kişinin bir camide toplanarak Kur'an-ı Kerim okudu.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Türk askerleri ve Türkiye için dua edildi.

Üniversite eğitimini burslu olarak Türkiye'de gören Muhammed Lawal Abdulhafız, Nijer eyaleti sakinlerinin dua için bir camide bir araya geldiğini dile getirdi.

Abdulhafız, "İdlib'de şehit olan Türk askerlerimiz için dua ettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın, erkek, çocuk ve yaşlı yaklaşık 200 kişinin bir camide toplanarak Kur'an-ı Kerim okuduğunu anlatan Abdulhafız, "Türkiye'ye dua ettiğimiz gibi Türkiye'den de dua bekliyoruz. Allah bütün Müslümanları korusun." şeklinde konuştu.

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