Nikaragua Devlet Başkanı Ortega piskoposları "terörist" olarak nitelendirdi

Ortega, yaptığı açıklamada, 2018'de başlayan hükümet ile muhalif gruplar arasındaki şiddet olaylarının "dış destekli bir darbe girişimi" olduğu iddiasında bulundu.

Şiddet olaylarına arabuluculuk yapan piskoposların sunduğu plana atıfta bulunan Ortega, Katolik kilisesi piskoposlarını "terörist" olarak nitelendirdi.

Daniel Ortega

Amerikalar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Daniel Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi hükümetine karşı kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu hapse atılmıştı.