Dünya Nikaragua Devlet Başkanı Ortega piskoposları "terörist" olarak nitelendirdi
AMERİKA

Nikaragua Devlet Başkanı Ortega piskoposları "terörist" olarak nitelendirdi

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın Devlet Başkanı Daniel Ortega, Roma Katolik piskoposlarını "terörist" olarak nitelendirdi.

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Haber Merkezi AA
Nikaragua Devlet Başkanı Ortega piskoposları terörist olarak nitelendirdi
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Ortega, yaptığı açıklamada, 2018'de başlayan hükümet ile muhalif gruplar arasındaki şiddet olaylarının "dış destekli bir darbe girişimi" olduğu iddiasında bulundu.

Şiddet olaylarına arabuluculuk yapan piskoposların sunduğu plana atıfta bulunan Ortega, Katolik kilisesi piskoposlarını "terörist" olarak nitelendirdi.

Daniel Ortega
Daniel Ortega
Yankee'lerin hizmetinde imzaladılar ve bu piskoposlar da terörist.” ifadesini kullandı.

Amerikalar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Daniel Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi hükümetine karşı kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu hapse atılmıştı.

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