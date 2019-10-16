Dünya Nobel öldüllü başbakan tankerle ağaçları suladı 350 milyon fidanı toprakla buluşturdu
ASYA

Nobel öldüllü başbakan tankerle ağaçları suladı: 350 milyon fidanı toprakla buluşturdu

Nobel öldüllü başbakan tankerle ağaçları suladı: 350 milyon fidanı toprakla buluşturdu

Yaklaşık 3 ay önce bir günde 350 milyon fidanı toprakla buluşturarak dünya rekoruna imza atan Etiyopya’da, Başbakan Abiy Ahmed, dikilen fidanlara sahip çıkılması için yeni bir kampanyaya öncülük etti. Nobel ödüllü Başbakan Ahmed, şoför koltuğuna oturduğu ağaç sulama tankeriyle sokakları dolaştı.

Haber Merkezi AA
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed.

Etiyopya’nın Nobel ödüllü Başbakanı Abiy Ahmed, kendisinin sürdüğü ağaç sulama tankeriyle başkent sokaklarında dolaşarak dikilen fidanlara can verdi.

  • Şoför koltuğuna geçtiği ağaç sulama tankeriyle başkent Addis Ababa sokaklarında dolaşan Ahmed fidanları suladı.

Ödüllü başbakan şöför koltuğuna oturdu.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinin Twitter hesabından paylaşılan resimlerde, yağmur sezonunun sona ermesiyle fidanların bakıma ihtiyaç duyduğu dönemin de başladığı belirtildi.

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Başbakanlık, herkesi dikilen fidanları korumaya ve bakmaya davet etti.

Yağmur sezonunun bitmesiyle bakıma muhtaç fidanları suladı.

Etiyopya'da temmuz ayında ulusal çapta başlatılan “bir günde 200 milyon ağaç kampanyası” kapsamında hedeflenen rakamın da üstüne çıkılarak 353 milyon fidan dikilmişti.

Hükümetin mayıs ayında başlattığı “Yeşil Miras” projesi kapsamında ülkede bu yıl sonuna kadar 4 milyar ağaç dikilmesi planlanıyor.

Başbakan, 1 günde 350 milyon fidanı toprakla buluşturarak dünya rekoru kurmuştu.
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