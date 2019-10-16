Nobel öldüllü başbakan tankerle ağaçları suladı: 350 milyon fidanı toprakla buluşturdu Nobel öldüllü başbakan tankerle ağaçları suladı: 350 milyon fidanı toprakla buluşturdu Yaklaşık 3 ay önce bir günde 350 milyon fidanı toprakla buluşturarak dünya rekoruna imza atan Etiyopya’da, Başbakan Abiy Ahmed, dikilen fidanlara sahip çıkılması için yeni bir kampanyaya öncülük etti. Nobel ödüllü Başbakan Ahmed, şoför koltuğuna oturduğu ağaç sulama tankeriyle sokakları dolaştı.

Haber Merkezi 16 Ekim 2019, 10:56 Son Güncelleme: 16 Ekim 2019, 11:08 AA