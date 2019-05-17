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Dünya Nokta operasyon yapılsın
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ORTADOĞU

Nokta operasyon yapılsın

Körfez’e ABD askeri yığınağı artarken, Suudi Arabistan’dan İran’a yönelik “nokta operasyon” talebi geldi. Suudi Kraliyet ailesine yakın Arab News gazetesinin dün yayınladığı editoryal yazıda İran’ın tehditlerinin karşılıksız kalmaması gerektiği belirtildi. Gazete ABD Başkanı Trump’ın Esed rejimin yönelik saldırılarını, İran’ı hedef alacak operasyonlar için örnek gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Körfez bölgesine konuşlandırılan ABD’ye ait F-35’lerin Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Irak üzerinde devriye uçuşları yaptığı biliniyor. (Fotoğraf: Arşiv)
Körfez bölgesine konuşlandırılan ABD’ye ait F-35’lerin Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Irak üzerinde devriye uçuşları yaptığı biliniyor. (Fotoğraf: Arşiv)

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kardeşi Turki bin Selman’a ait Arab News gazetesi, ABD’den, İran’ı hedef alan iyi düşünülmüş nokta operasyonlar düzenlemesini istedi. Gazete dün yayınladığı, “İran cezasız kalmamalı” başlıklı editoryal yazısında, Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında 2 Suudi petrol tankerine ve Basra Körfezi’nden Kızıldeniz’e uzanan Doğu-Batı petrol boru hattına yapılan dronelu saldırıların İran ve ona bağlı vekil örgütlerin bölgedeki gerilimi artırma girişimi olarak nitelendirdi. Saldırıların, dünya ticaretinin can damarlarını hedef aldığını savunan gazete, “Tahran’ın tehditleri karşılıksız kalmamalı veya küresel istikrarı tehdit etmesine izin verilmemeli” çıkışını yaptı. Yazının, ABD’nin Irak’taki diplomatik personeli çekme kararından hemen sonra gelmesi dikkat çekti.

SURİYE’Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Muhammed bin Selman

Veliaht Prens Muhammed’in geçen sene İran dini lideri Ali Hamaney için kullandığı “Yeni Hitler” ve Tahran’a yönelik “yatıştırma politikasının” işe yaramadığını yönelik sözlerini hatırlatan gazete, ABD yönetiminin Suriye’de Esed rejimini hedef alan operasyonlarını örnek göstererek, İran’a yönelik bir sonraki mantıklı adımın “nokta operasyonlar” olacağını iddia etti.

SALDIRILARDAN TAHRAN’I SORUMLU TUTTU

Gazete, soruşturmalar neticesinde BAE açıklarında gemileri hedef alan sabotajın arkasında Tahran olduğunu ve İran’ın Yemen’deki vekil gücü Husilerin de Suud boru hatlarını hedef aldığını gösterdiğini iddia etti. Yazıda, “Eğer İran, suçlarından kolayca sıyırılmayı alışkanlık haline getirmeseydi, ABD Başkanı Trump’ın yeniden müzakere çağrısını kabul ederlerdi” ifadesine de yer verildi.

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SERT VURULSUN

İran’ın şartların değiştiğini göstermek amacıyla en sert şekilde vurulması gerektiğini yazan gazete, kararlı ve cezalandırıcı bir tepki çağrısında bulunarak, ancak bu şekilde Tahran’ın eylemlerinin bir sonucu olacağını göreceğini savundu.

  • Trump İran’da ısrarcı
  • ABD Başkanı Donald Trump, kendi yönetimi içinde İran politikasına ilişkin bir kavga olmadığını kaydederek, “Eminim ki İran yakında (bizimle) konuşmak isteyecek.” değerlendirmesini yaptı. Trump, Amerikan medyasında çıkan İran haberlerine Twitter hesabından tepki gösterdi. Washington Post (WP) ve New York Times (NYT) gazetelerinde son günlerde çıkan İran haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ima eden Trump, “Yalan haber Washington Post ve yalan haber New York Times, Orta Doğu’daki güçlü politikamla ilgili içeride bir kavga varmış gibi haberler yazıyor. İçeride bir kavga yok. Farklı görüşler ortaya konuluyor ve ben nihai kararı veriyorum. Çok basit bir süreç. Tüm taraflar, görüşler ve yaklaşımlar değerlendiriliyor. Eminim ki İran yakında (bizimle) konuşmak isteyecek” ifadesini kullandı.
  • Putin: İtfaiye değiliz
  • Vladimir Putin
  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de İran merkezli artan gerilimi önceki gün Soçi’de gazetecilere değerlendirdi. İranlı muhataplarıyla görüşmelerde bu konuyu birçok kez dile getirdiğini aktaran Putin, “Ne olacağını göreceğiz. Rusya bir itfaiye ekibi değil, tamamen bize bağlı olmayan konularda herkesi peş peşe kurtaramayız. Biz kendi rolümüzü oynadık, ileride de aynı pozitif rolde olmaya hazırız. Ancak bu sadece bize bağlı bir durum değil, ABD de, Avrupa ülkeleri de, İran da dahil olmak üzere tüm ortaklara, tüm aktörlere bağlı bir durum” açıklamasını yaptı.

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