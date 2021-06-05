Dünya Norveç Başbakanı Solberg ABD açıkça müttefikleri dinlemeye ilişkin uygulamaları 2014 yılında bıraktıklarını söyledi
AVRUPA

Norveç Başbakanı Solberg: ABD açıkça müttefikleri dinlemeye ilişkin uygulamaları 2014 yılında bıraktıklarını söyledi

Norveç Başbakanı Solberg, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın Avrupalı lider ve parlamenterleri dinlediğine ilişkin iddialarla ilgili, “ABD, açık bir şekilde müttefikleri dinlemeye ilişkin uygulamaları 2014 yılında bıraktıklarını söyledi” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Norveç Başbakanı Solberg: ABD açıkça müttefikleri dinlemeye ilişkin uygulamaları 2014 yılında bıraktıklarını söyledi
Norveç Başbakanı Erna Solberg.

Norveç Başbakanı Erna Solberg, Norveç medyasına dün yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) elektronik gözetim ağları aracılığıyla İsveç, Norveç, Almanya ve Fransa liderleri ve parlamenterlerini dinlediğine ilişkin iddiaları değerlendirdi.

  • Norveç Savunma Bakanlığı ile ABD’nin Oslo Büyükelçiliği yetkililerinin dün gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Solberg, "ABD, açık bir şekilde müttefikleri dinlemeye ilişkin uygulamaları 2014 yılında bıraktıklarını söyledi. ABD’nin ne olduğunu anlamak için bizimle işbirliği yapacaklarını ifade etmelerinden memnunum" dedi.

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Norveç Savunma Bakanlığı, ABD’nin Oslo Büyükelçiliği ile görüşmüştü

Norveç Savunma Bakanlığı, NSA’nın Avrupalı lider ve parlamenterleri dinlediğine ilişkin iddiaları görüşmek üzere ABD’nin Oslo Büyükelçisini çağırmıştı. Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen, "Savunma Bakanlığı, bugün ABD’nin Oslo Büyükelçisi ile bir toplantı yaptı ve bu toplantıda, müttefiklere karşı casusluk yapmanın kabul edilemez ve gereksiz olduğunu açıkça belirtti" demişti.

  • Norveç Başbakanı Solberg’in de casusluk iddiaları ile ilgili Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüştüğü açıklanmıştı.

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Casusluk iddiaları

Danimarka Yayın Kurumu (DR) tarafından yayınlanan raporda, 2012-2014 yılları arasında Merkel’in yanı sıra çeşitli denizaltı kabloları ile ülkelerin iletişim sistemlerine erişilerek Almanya, İsveç, Norveç ve Fransa’nın üst düzey siyasilerin telefonlarının dinlendiği kaydedilmişti. Danimarka Yayın Kurumunun gizli bilgilere erişimi olduğu söylenen 9 kaynakla görüştüğü ifade edilmiş, Merkel’in yanı sıra Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve dönemin muhalif lideri Peer Steinbrück’ün de dinlendiği kaydedilmişti.

  • Yaşananlardan daha önce haberi olduğu ifade edilen Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen ise, “Müttefiklerin sistematik olarak dinlenmesi kabul edilemez” ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel konuyla ilgili ABD’den açıklama beklediğini söylemişti.

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