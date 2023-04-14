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Dünya

Norveç casuslukla suçladığı 15 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Norveç, başkent Oslo’daki Rus Büyükelçiliğinde çalışan 15 diplomatı "casusluk yaptıkları" şüphesiyle sınır dışı etme kararı aldı.

07:28 . 14/04/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, yaptığı açıklamada, kararın "Norveç'te Rus istihbarat faaliyetlerinin etki alanını daraltmak ve mücadele etmek, böylece ulusal çıkarları güvence altına almak için önemli bir önlem" olduğunu söyledi.


"İstenmeyen kişi" ilan edilen 15 Rus diplomatın kısa sürede ülkeden ayrılması gerektiğini vurgulayan Huitfeldt, "Norveç'e vize başvurusunda bulunan istihbarat görevlilerine vize vermeyeceğiz." dedi.


Huitfeldt, hükümetin söz konusu kararı belirli bir olaya istinaden alıp almadığına dair detay vermeyerek, ülkenin İç İstihbarat Servisi PST'nin konuya dair gerekli açıklamayı yapacağını dile getirdi.

Sınır dışı edilen diplomatların faaliyetlerinin "diplomatik statüleriyle bağdaşmadığı" belirtilirken, Huitfeldt, "Sıradan diplomatlardan değil, diplomatik kisve altında faaliyet gösteren istihbarat görevlilerinden bahsediyoruz." ifadesini kullandı.


Norveç'teki VG gazetesi, sınır dışı edilen Rus diplomat sayısının "ilk kez bir defada bu kadar fazla" olduğunu yazdı.


Gazete, sınır dışı edilen diplomatlar da dahil olmak üzere Rusya'nın Oslo'daki Büyükelçiliği ile Kirkenes ve Barentsburg konsolosluklarında yaklaşık 40 kişinin çalıştığını belirtti.


- Rusya'dan "misilleme" açıklaması

Norveç'teki Rusya Büyükelçiliği ise kararı "son derece düşmanca bir adım" olarak nitelendirerek, buna karşı "misilleme" yapılacağını duyurdu.

Bakan Huitfeldt ise misilleme açıklamalarına tepki göstererek, "Rusya'nın yanıt vermek için hiçbir nedeni yok. Rusya'da Norveçli diplomatlarımız var ancak hiçbiri istihbarat görevlisi değil." dedi.


Ülkesinin Rusya ile normal diplomatik ilişkiler kurmak istediğini belirten Huitfeldt, "Diplomat olduğunu iddia edip gerçekte istihbarat görevlisi olan insanları istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Norveç, geçen yıl istihbarat görevlisi oldukları iddiasıyla 3 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

NATO üyesi Norveç'in Kuzey Kutbu'nda, Rusya ile 198 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor.

#Norveç
#Rusya
#Sınır Dışı
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