|
Dünya

Norveç Mülteci Konseyi: Gazze’deki sivil ölümleri İsrail ve müttefikleri için bir leke

Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'deki sivil ölümlerinin İsrail ve müttefiklerinin itibarında kalıcı için bir leke" oluşturacağı belirtildi.

00:17 - 6/12/2023 Çarşamba
AA
İşgalci İsrail'in Gazze'ye yardım girişine getirdiği kısıtlamalara da dikkati çeken Egeland, bu durumun bölgedeki insani krizin daha da kötüleşmesine yol açtığını belirtti.
İşgalci İsrail'in Gazze'ye yardım girişine getirdiği kısıtlamalara da dikkati çeken Egeland, bu durumun bölgedeki insani krizin daha da kötüleşmesine yol açtığını belirtti.

NRC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Egeland, "Gazze'nin yerle bir edilmesi, çağımızın sivil nüfusa yönelik en kötü saldırıları arasında yer alıyor. Her geçen gün daha fazla çocuğun öldüğünü ve bu cehenneme katlanan masum insanlar için yeni acılar görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalnızca çatışmaların durmasıyla, ihtiyaç duyan iki milyon kişiye etkili bir yardım ulaştırılabileceğini vurgulayan Egeland, "İsrail'e silah desteği veren ülkeler, bu sivil ölümlerinin itibarları üzerinde kalıcı bir leke oluşturacağını anlamalıdır. İsrail ve Gazze'de derhal ateşkes talep etmelidirler." değerlendirmesinde bulundu.

Egeland, şunları kaydetti:

"Binlerce masum çocuk ve kadının öldürülmesi, sivil nüfusun tamamının kuşatma altında tutulması ve bombardıman altındaki sivillerin Gazze'de kapalı sınırlar ardına hapsedilmesi uluslararası hukuka göre suçtur. Siyasi ve askeri liderlerin yanı sıra silah ve destek sağlayanlar da bu konuda hesap vermelidir. Bu askeri harekat hiçbir şekilde 'meşru müdafaa' olarak tanımlanamaz."


#Norveç
#Filistin
#Gazze
#İsrail
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023-2024 MEB 2. ortak sınav tarihlerini açıkladı! Öğrenci ve veliler dikkat!