Norveç Mülteci Konseyi: Gazze’deki sivil ölümleri İsrail ve müttefikleri için bir leke

NRC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Egeland, "Gazze'nin yerle bir edilmesi, çağımızın sivil nüfusa yönelik en kötü saldırıları arasında yer alıyor. Her geçen gün daha fazla çocuğun öldüğünü ve bu cehenneme katlanan masum insanlar için yeni acılar görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalnızca çatışmaların durmasıyla, ihtiyaç duyan iki milyon kişiye etkili bir yardım ulaştırılabileceğini vurgulayan Egeland, "İsrail'e silah desteği veren ülkeler, bu sivil ölümlerinin itibarları üzerinde kalıcı bir leke oluşturacağını anlamalıdır. İsrail ve Gazze'de derhal ateşkes talep etmelidirler." değerlendirmesinde bulundu.

Egeland, şunları kaydetti:

"Binlerce masum çocuk ve kadının öldürülmesi, sivil nüfusun tamamının kuşatma altında tutulması ve bombardıman altındaki sivillerin Gazze'de kapalı sınırlar ardına hapsedilmesi uluslararası hukuka göre suçtur. Siyasi ve askeri liderlerin yanı sıra silah ve destek sağlayanlar da bu konuda hesap vermelidir. Bu askeri harekat hiçbir şekilde 'meşru müdafaa' olarak tanımlanamaz."



