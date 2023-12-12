|
Dünya

Norveç'e ait bir gemi Yemen kıyısı açıklarında füzeyle vuruldu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Norveç ticari tanker gemisi STRINDA'nın, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı'nda saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırı sonrası gemide yangın çıktığı ifade edildi.

10:08 - 12/12/2023 Salı
DHA
Can kaybı yaşanmadığı açıklandı.
Can kaybı yaşanmadığı açıklandı.
CENTCOM'dan bu sabah yapılan açıklamada,
“STRINDA adlı petrol tankeri, Babülmendep Boğazı'ndan geçerken Yemen'in Husi kontrolündeki bir bölgesinden fırlatıldığı değerlendirilen bir Gemisavar Seyir Füzesi (ASCM) tarafından saldırıya uğramıştır. STRINDA gemisinde yangına yol açan bir hasar meydana geldiği, can kaybı olmadığı bildirdi. Saldırı sırasında bölgede herhangi bir ABD gemisi bulunmamaktaydı, ancak USS Mason STRINDA'nın yardım çağrısına yanıt verdi ve şu anda yardım sağlıyor”
denildi.



#ABD
#Yemen
#Kızıldeniz
#Babülmendep Boğazı
#Husi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? 12 Aralık 2023