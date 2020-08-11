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Dünya Norveçteki cami saldırısını önleyen kahramanlara cesaret madalyası verildi
AVRUPA

Norveç'teki cami saldırısını önleyen kahramanlara 'cesaret madalyası' verildi

Norveç’te geçtiğimiz yıl El-Nur İslam Merkezi’ne gerçekleştirilen saldırıda Muhammed Refik ve Muhammed Ikbal Jave, faili engellemişti. O saldırının yıl dönümünde kahramanlar, 'cesaret madalyası' ile ödüllendirildi.

Haber Merkezi İHA
Muhammed Refik ve Muhammed Ikbal Jave.
Muhammed Refik ve Muhammed Ikbal Jave.

Norveç’in başkenti Oslo yakınlarındaki El-Nur İslam Merkezine geçtiğimiz yıl silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırganı engelleyerek, faciayı da engelleyen Muhammed Refik ve Muhammed Ikbal Jave, saldırının yıl dönümünde ödüllendirildi.

  • Jave ve Refik’e, Barum Belediye Binasında düzenlenen törende saldırının yıl dönümünde gösterdikleri cesaret nedeniyle madalya verildi. Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı İselin Nybö Barum gerçekleştirdiği konuşmada, çok sayıda ölüm olabilecek saldırıyı önlediklerini ifade ederek, “Nefret, adaletsizlik ve hoşgörüsüzlüğe karşı ayakta durmamanın sembolü olmalıdır” dedi.

Üvey kız kardeşini öldürdükten sonra El-Nur İslam Merkezi Camisi’ne ateş açan ve kendisini durdurmaya çalışan bir kişiyi de yaralayan Philip Manshaus’a ülke kanunlarında en yüksek cezayı verilmişti. Saldırının faili Philip Manshaus, 21 yıl hapse mahkum edilmişti.

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