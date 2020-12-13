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Dünya Nükleer eğitim için Çine öğrenci kafilesi
ASYA

Nükleer eğitim için Çin’e öğrenci kafilesi

Nükleer eğitim için Çin’e öğrenci kafilesi

Türkiye’nin nükleer enerji alanında yetişmiş insan kaynağını geliştirmek amacıyla, dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Çin’in Tsinghua Üniversitesinde yüksek lisans yapacak öğrenciler seçilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in enerji alanında kalifiye iş gücü yaratmak için daha önce başlattığı projede başvurular başlıyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Türkiye ile Çin arasında 2012’de başlatılan yüksek lisans programı 4 yıldır devam ediyor.
Türkiye ile Çin arasında 2012’de başlatılan yüksek lisans programı 4 yıldır devam ediyor.

Türkiye’nin nükleer enerji alanında yetişmiş insan kaynağını geliştirmek amacıyla, dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Çin’in Tsinghua Üniversitesinde yüksek lisans yapacak öğrenciler seçilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in enerji alanında kalifiye iş gücü yaratmak için daha önce başlattığı projede başvurular başlıyor.

BİLET, KONAKLAMA, BURS İMKANI

  • Tsinghua Üniversitesi’nde Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı’na, 2021-2022 yılı için Türkiye’den öğrenci seçilecek. Program kapsamında, Türkiye'de nükleer enerji alanında çalışmak isteyen ve programa kabul alan genç yeteneklere, Çin tarafından burs veriliyor ve pek çok imkan sağlanıyor. Programa katılmaya hak kazanan öğrencilere, 2 yıl boyunca okul ücreti ile programa başvuru ücretinden muafiyet, konaklama, sağlık sigortası temin edilirken, aylık 5 bin 500 lira harçlık ile gidiş dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu gibi imkanlar da sunuluyor.

Programa, İngilizce bilgisi ileri seviyede, genel not ortalaması en az 2,5 düzeyinde gerçekleşen ve en geç Haziran 2021'de mezun olmak şartlarını yerine getirebilen adaylar müracaat edilebiliyor. Adayların, 3 Ocak 2021'e kadar özgeçmiş, transkript ve niyet mektubunu İngilizce olarak icc-human-capital@enerji.gov.tr adresine göndermeleri gerekiyor.

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