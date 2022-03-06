Dünya Nükleer tehlike kapıda Güney Korede yangın söndürülemiyor
ASYA

Nükleer tehlike kapıda: Güney Kore'de yangın söndürülemiyor

Rusya, Zaporijya ve Çernobil’deki nükleer santrallerin kontrolünü ele geçirdikten sonra Güney Ukrayna Nükleer Santrali’ne de yaklaşıyor. Rus Ordusu’nun Ukrayna’nın en büyük ikinci nükleer tesisi kabul edilen santrale 20 kilometre mesafede olduğu belirtiliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Nükleer tehlike kapıda: Güney Korede yangın söndürülemiyor
Yangına 2 bin kişi müdahale etti.

Önceki gün sabah saatlerinde Güney Kore’nin doğusundaki sahil bölgesinde yer alan Uljin kentinde çıkan yakın kontrol altına alınamıyor. Kısa zamanda büyüyen alevler, bölgedeki bir nükleer santral ile sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine kadar ulaştı.

Yangını söndürmek için görevlendirilen 2 bine yakın itfaiye görevlisi, 51 helikopter ve yüzlerce itfaiye aracı, faciayı önlemek için yoğun çaba sarf etti.

6 BİN KİŞİ YERİNDEN OLDU

İtfaiye ekipleri alevlerin Samcheok kenti yakınlarındaki sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine ulaşmasını engellemek için sabaha kadar çalıştı. Bölgede en az 216 ev ve bina yandı, yaklaşık 6 bin kişi tahliye edildi. Yangında ölen ve yaralananın olmadığı açıklandı. Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı, yetkililerin kuvvetli rüzgarlar ve kuru koşullarda hızla büyüyen yangının nedenini araştırdıklarını söyledi.

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