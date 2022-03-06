Nükleer tehlike kapıda: Güney Kore'de yangın söndürülemiyor

Yangına 2 bin kişi müdahale etti.

Önceki gün sabah saatlerinde Güney Kore’nin doğusundaki sahil bölgesinde yer alan Uljin kentinde çıkan yakın kontrol altına alınamıyor. Kısa zamanda büyüyen alevler, bölgedeki bir nükleer santral ile sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine kadar ulaştı.

Yangını söndürmek için görevlendirilen 2 bine yakın itfaiye görevlisi, 51 helikopter ve yüzlerce itfaiye aracı, faciayı önlemek için yoğun çaba sarf etti.

6 BİN KİŞİ YERİNDEN OLDU

İtfaiye ekipleri alevlerin Samcheok kenti yakınlarındaki sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine ulaşmasını engellemek için sabaha kadar çalıştı. Bölgede en az 216 ev ve bina yandı, yaklaşık 6 bin kişi tahliye edildi. Yangında ölen ve yaralananın olmadığı açıklandı. Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı, yetkililerin kuvvetli rüzgarlar ve kuru koşullarda hızla büyüyen yangının nedenini araştırdıklarını söyledi.

REKLAM

GÜNDEM Rusya'nın vurduğu Zaporjiya Nükleer Santrali için korkutan uyarı: Tüm Türkiye tehlikede