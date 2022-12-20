Dünya NY Times gazetesinin bulmacasında gizli gamalı haç iddiası
AMERİKA

NY Times gazetesinin bulmacasında gizli gamalı haç iddiası

New York Times gazetesinin pazar günü baskısındaki bulmacadaki 'gamalı haç'a benzeyen tasarım tepki topladı. Okuyucular, bu hayret verici tasarımın Yahudi bayramı Hanuka'nın ilk gününe denk gelmesine dikkat çekti.

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Haber Merkezi Diğer
NY Times gazetesinin bulmacasında gizli gamalı haç iddiası
NY Times gazetesinin tepki toplayan bulmacası

Tanınmış birkaç isim, kamuoyunun dikkatini çekmek için gazetenin yayınladığı bulmacanın görselini Twitter hesaplarından paylaştı.

Böyle bir ihmalin Yahudiliğin en önemli bayramlarından birinin başladığı gün basılmasına dikkat çekildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., bulmacanın Times okuyucu kitlesiyle "ideolojik olarak uyumlu olmayan" bir gazete yayınlamış olsaydı ABD'deki öfkenin çok daha büyük olacağını iddia etti.

Pew Research'ün 2020'de bildirdiğine göre, gazetenin aboneleri geleneksel olarak sol eğilimli ve onu ana haber kaynağı olarak gösteren on kişiden dokuzu Demokrat olarak tanımlanıyor.

The Jerusalem Post, Times'ın sözde gamalı haç benzerliği taşıyan çapraz bulmacaları ilk kez yayınlamadığını hatırlattı..

İsrail gazetesi, 2014 ve 2017'de benzer şeylerin yaşandığını söyledi.

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