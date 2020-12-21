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Dünya NYT Almanyada Türk avukatı ölümle tehdit eden Neo-Naziler Alman polisi çıktı
AVRUPA

NYT: Almanya'da Türk avukatı ölümle tehdit eden Neo-Naziler Alman polisi çıktı

Almanya'da Neo-Nazi cinayet davalarının müdahil avukatlarından biri olan Türk asıllı Seda Başay'ı ölümle tehdit eden 'Neo-Nazi' grubunun Alman Polis Teşkilatında görevli olduğu ortaya çıktı. İki yıl süren soruşturmanın ardından Neo-Nazilerin Alman güvenlik ve istihbarat birimlerine yoğun bir şekilde nüfuz ettiği anlaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alman ordusundan sonra Alman Polis Teşkilatı'nda da Nazi örgütlenmeleri artıyor.
Alman ordusundan sonra Alman Polis Teşkilatı'nda da Nazi örgütlenmeleri artıyor.

Almanya'da terörizm ve aşırı sağcı davalarının müdahil uzman avukatlarından biri olan Seda Başay tarihler 2018'i gösterdiğinde ölüm tehdidi aldı.

Avukat Başay daha önce benzer tehditlerle karşılamıştı ancak bu tehdidi diğerlerinden farklı kılan 'Neo-Nazi' imzasının olması ve kamuya ait bir servis sağlayıcıdan gönderilmesiydi.

"TEHDİT MESAJI ÖZEL BİR SERVİS SAĞLAYICIDAN GELDİ"

Bu durumu ciddiye alan Seda Başay, durumu polise bildirdi ancak soruşturmanın ilerleyen evresinde söz konusu tehdit mesajının Alman polis teşkilatından geldiği ortaya çıktı.

Avuakt Seda Başay.

NEO-NAZİLER POLİS TEŞKİLATINA DA SIZDI

New York Times'ın haberine göre, Avukat Seda Başay'a yönelik tehditten sonra başlayan ve iki yıl süren parlamento soruşturmanda kritik bilgiler ortaya çıktı.

Neo-Nazi gruplarının Alman güvenlik ve seçkin özel kuvvetler birimlerine sızdığı sonucu elde edildi.

DİKKATLER ALMAN ORDUSUNDAYDI

Uzmanlar, son yıllarda Alman ordusu içerisinde Neo-Nazi gruplarına odaklanıldığını ancak polis teşkilatına yönelik denetimlerin zayıf olduğunu belirtiyor.

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