NYT, CNN ve BBC'nin Türkiye'ye yönelik algı çalışması tepki çekti: Koronavirüs haberlerini İstanbul ve cami fotoğraflarıyla servis ettiler

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı basın açıklamasında ABD’nin koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirleri açıkladı.

TÜRKİYE İLE İNGİLTERE YASAKTAN MUAF

Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatleri yasakladığını duyururken, kararın cuma günü itibariyle yürürlüğe gireceğini ve Türkiye ile İngiltere'nin yasaktan muaf olacağını belirtti.

NYT ise ABD’nin koronavirüse karşı aldığı uçuş yasağını Türkiye’nin fotoğrafını kullanarak servis etti.

NYT'ye tepki gösteren Bakan Varank, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

“Çin’de ortaya çıkıp Avrupa‘dan dünyaya yayılan bir virüs. Virüsten korunmak için Avrupa’dan uçuşu yasaklayan bir ABD. Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor.”

Çin’de ortaya çıkıp Avrupa‘dan dünyaya yayılan bir virüs.



Virüsten korunmak için Avrupa’dan uçuşu yasaklayan bir ABD.



Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası.



Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor. pic.twitter.com/8DjyA0j0Ve — Mustafa Varank (@varank) March 12, 2020

Kaliforniya haberine cami fotoğrafı

Bir başka Amerikan medya organı olan CNN ise Kaliforniya'da hapishanelerde uygulanan ziyartçi yasağını bir cami fotoğrafıyla servis etti. CNN'in bu paylaşımı Twitter'da alay konusu oldu. CNN'in bu paylaşımına tepki gösteren kullanıcılar "Cami fotoğrafının konuyla ne alakası var"," Bu herhalde Kaliforniya'da bir caminin fotoğrafı olamaz", "CNN bu fotoğraf ile inandırıcılığını kaybetti" gibi yorumlar yapıldı.

Batılı medya organlarının algı çalışması sadece bununla da sınırlı kalmadı. İngiliz yayın organı BBC de İtalya'da mağazaların koronavirüs nedeniyle kapatılması haberinde aynı cami fotoğrafını kullandı.