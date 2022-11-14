NYT: FBI yasaklı casus programlarına eriştiğini itiraf etti

New York Times, Aralık ayında düzenlenen kapalı bir kongre oturumunda FBI Direktörü Christopher Wray'ın FBI'ın yasaklı İsrail casus yazılım programı Pegasus için bir lisans satın aldığını itraf ettiğini yazdı.

Wray başlangıçta güçlü telefon hackleme programının 2018'de satın alındığını iddia ederken, New York Times tarafından görülen dahili ajans belgeleri ve mahkeme kayıtları, bazı ajanların bunu kullanmayı planladığını ortaya koydu.

Almanya İsrail merkezli Pegasus casus yazılımını satın aldı iddiası

Mahkeme belgeleri ayrıca FBI'ın gelecekte Pegasus'u kullanmayı veya benzer bir bilgisayar korsanlığı aracı kullanmayı tamamen reddetmediğini gösteriyor.

Pegasus, kullanıcının hedefin telefonunu uzaktan kontrol etmesine, mesajlara, kişilere, mikrofona ve kameraya bilgisi dışında erişmesine izin veriyor.

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ABD Ticaret Bakanlığı, geçen yıl Pegasus'un geliştiricisi NSO Group'u kara listeye alarak ABD şirketlerinin onunla iş yapmasını yasaklamıştı.

Kongrenin, devlet kurumlarının Pegasus ve Phantom gibi yabancı ticari casus yazılım araçlarını kullanmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladığı bildiriliyor.

FOTOĞRAF 7 Hükümetlerin telefonların takibi için kullandığı belirtilen Pegasus isimli casus yazılımın ekran görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Casus program, SMS, WhatsApp dahil bütün iletişime erişilebiliyordu. İstihbarat servislerinin kullandığı programın görüntülerine bir türlü ulaşılamıyordu. İsrailli NSO Groupun casus yazılım programı Pegasusun ekran görüntüleri ilk kez basına sızdı. Program hükümetler tarafından muhalifleri dinlemek için kullanılıyordu. İsrailde yayımlanan Haaretz gazetesi özellikle iPhoneları hacklemek için geliştirilen programın ekran görüntülerine ulaştı. Geçen yıl Uluslararası Af Örgütünün de aralarında bulunduğu 15 bağımsız kuruluş tarafından ortaya çıkartılan bilgiler 2021e damgasunu vurmuştu. NSO Groupın İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerinde aralarında bulunduğu birçok ülkeye bu programı sattığı ortaya çıkmıştı.Pegasus programı hükümetler tarafından muhalifleri ve gazetecileri izlemek için kullanılmıştı. Buna rağmen programın arayüz görüntülerine erişim sağlanamamıştı. Program telefon görüşmelerini dinleme, mesajlaşmaları okuma, mikrofonu ve kamerayı uzaktan etkinleştirme ve coğrafi konum tespiti gibi özellikler içeriyor. Program akıllı telefonlara SMS, WhatsApp ve iMessage gibi kanallar üzerinden ulaşıyor. Citizen Lab, İspanya hükümetinin 60tan fazla Katalan siyasetçinin ve düşünce önderlerinin dinlettiğini tespit etmişti.Skandalın ortaya çıkmasının ardından NSO Groupun CEOsu istifa etmişti. Pegasus casus yazılımının ekran görüntüleri ortaya çıktı Hükümetlerin telefonların takibi için kullandığı belirtilen Pegasus isimli casus yazılımın ekran görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Casus program, SMS, WhatsApp dahil bütün iletişime erişilebiliyordu. İstihbarat servislerinin kullandığı programın görüntülerine bir türlü ulaşılamıyordu. BiP'te paylaş

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