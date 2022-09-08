Dünya Obamanın Emmy ödülü aldığı yapımın afişinde Türk imzası
AMERİKA

Obama'nın Emmy ödülü aldığı yapımın afişinde Türk imzası

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Emmy Ödülleri'nde "En iyi anlatıcı" ödülüne layık görüldüğü yapımın afişini Hollywood'ta ajansı bulunan Türk tasarımcı Ali Aydın hazırladı. Ödüllü tasarımcı Aydın: "Dünyanın ve doğanın güzelliklerini ve vahşi yaşamı anlatan bu belgeselin bir parçası olduğumuz için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Obamanın Emmy ödülü aldığı yapımın afişinde Türk imzası
Arşiv

"Televizyon dünyasının Oscarları" olarak kabul edilen ve bu yıl 74'üncüsü düzenlenen Emmy Ödülleri'nin Creative Art töreni hafta sonu gerçekleştirildi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, "Our Great National Parks" belgeseliyle "The Best Narrator (en iyi anlatıcı)" kategorisinde ödül aldı.

Obama'nın dünyanın dört bir yanında yer alan milli parkları kendi sesiyle anlattığı 5 bölümlük yapımın afişini, ödüllü Türk tasarımcı Ali Aydın hazırladı.

Hollywood'da "MOT Creative" isimli ajansıyla başarılı çalışmalar yapan Aydın, "John Wick 3" ve "SAW Unrated" filmlerinin afiş tasarımıyla Clio Key Art Awards'ta gümüş ve bronz ödüle layık görülmüştü.

50'ye yakın afiş arasından seçildi

Aydın, 6 yıldır Hollywood'da faaliyet gösteren ajansıyla Lionsgate, Disney, National Geographic, Sony Pictures ve TNT gibi ABD’nin önde gelen stüdyolarının ürettiği dizi ve filmlere tasarım kampanyaları düzenlediğini söyledi.

Dijital platformun oldukça önem verdiği "Our Great National Parks" belgeselinin afişini tasarlamaktan büyük keyif aldığını dile getiren Aydın, bu iş için 50'ye yakın afiş tasarladıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Obama'nın ekibi ve danışmanları bu afişin seçilme süreciyle çok yakından ilgilendiler. Dünyanın ve doğanın güzelliklerini ve vahşi yaşamı anlatan bu belgeselin bir parçası olduğumuz için çok mutluyum. Barack Obama'nın Emmy kazanan ikinci Amerikan Başkanı olması da bu projenin bir diğer önemli kısmı. Yaptığımız çalışmaları böyle bir ödülle taçlandırmak çok önemliydi. Bana ve ekibime onur veren bir durum."

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