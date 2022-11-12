Obama’nın kültür merkezi şantiyesinde ırkçılık sembolü bulundu inşaat durduruldu

Obama’nın sivil toplum kuruluşu Obama Vakfı tarafından ABD’nin Chicago kentinde inşa edilen içinde müze ve kütüphane gibi bölümlerin bulunduğu Obama Başkanlık Merkezi’nin şantiyesinde, Perşembe günü ırkçılık sembolü olarak nitelendirilen ilmekli ip bulundu.





Obama Vakfı, olayı ‘utanmaz bir korkaklık ve nefret eylemi’ olarak nitelendirirken inşaat firması Lakeside Alliance yerel medya organı NBC 5 Chicago’ya yaptığı basın açıklamasında “Şantiyemizde her türlü önyargı veya nefrete sıfır tolerans gösteriyoruz. Önyargı karşıtı eğitim, işe alım sürecimize dahildir ve şantiye genelindeki toplantılarda tekrarlanır. Tüm personel ve işçilere, bu eğitimlerin ve konuşmaların bir dizisini daha vermek için tüm operasyonları yerinde askıya alıyoruz” açıklamasını yaptı.



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EYALET VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Lakeside Alliance olayı polise bildirdiklerini ve faillerin yakalanması konusunda bilgi verenlere 100 bin dolar ödül vereceklerini ifade etti. Chicago kentinin bulunduğu Illinois eyaleti valisi JB Pritzker olayla ilgili açıklama yaparak “Illinois'de nefrete yer yoktur. İlmekli ip, ırkçılığın sembolünden daha fazlasıdır, yüzyıllardır Siyah Amerikalılara uygulanan şiddet ve terörün kalp durduran bir hatırlatıcısıdır. Bu nefret eylemini mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum ve Illinois eyaleti, faillerin yakalanmasına yardımcı olmak için gerekli tüm kaynakları sağlayacaktır” dedi.





FOTOĞRAF 7 Obama çift daha önceden kiraladıkları evi satın almaya karar vermişti.Celticsin sahibi Wyc Grousbeck tarafından piyasaya sürülen ev kısa süre sonra Obama tarafından alındı. Edgartown eski siyasetçiler arasında oldukça meşhur bir bölge. Daha önce Clinton çifti de bu bölgeden yüksek bütçlei bir malikane satın almıştı. 7 bin metrakarelik evin içinde 7 yatak odası ve 9 banyo bulunuyor. Kennedy ailesi daha önceden bu bölgede bir ev satın almıştı. Obama 11 milyon dolarlık malikane satın aldı ABD eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama Massachusetts eyaletinin Edgartown şehrinde 11.75 milyon dolarlık bir malikane satın aldı.



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FOTOĞRAF 21 Görevi Donald Trumpa devreden eski ABD Başkanı Barack Obama bu evde yaşayacak. Evin değerinin 5.3 milyon dolar olduğu söyleniyor. Başkent Washington DCde yer alan ev 1928 yılında inşa edilmiş. İşte yaklaşık 20 milyon TL değerindeki evin içinden fotoğraflar. Evin içine adım attığınızda sanki zamanda geri gidiyorsunuz. Oturma odası Şömine . Aile odası, bahçeye dışarı bakan güneşli bir pencere duvarına sahiptir. Gerçi gerçek aile odası alt katta. Mutfakta kullanılan malzemeler ve mermer döşeme yenilenmiş. Gayet büyük bir mutfak. Mutfağın bitişiğindeki yemek odası. Yatak odası. Giyim odası. Çalışma odası Banyo Evde toplamda 9 yatak odası bulunuyor. Üst katlarda bir adet çalışma odası daha bulunuyor. 2. mutfak . Obama bu evde yaşayacak Görevi Donald Trump'a devreden eski ABD Başkanı Barack Obama bu evde yaşayacak. Evin değerinin 5.3 milyon dolar olduğu söyleniyor. Başkent Washington DC'de yer alan ev 1928 yılında inşa edilmiş. İşte yaklaşık 20 milyon TL değerindeki evin içinden fotoğraflar. BiP'te paylaş

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