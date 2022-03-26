Odessa açıklarında mahsur kalan gemici: Mayınlı bölgeye itildik

Savaşın başladığı 24 Şubat'tan 2 gün önce Odessa'ya giden bir Türk gemisinde çalışan Bestami Teberik, saldırıların ardından limandan çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle gemideki diğer mürettebatla birlikte mahsur kaldı.

Bir süre burada kalan Teberik, daha sonra Türkiye'ye gelebilmek için gemiden ayrıldı ve kent merkezine gitti. Yaklaşık 15 gün sığınakta kalan Teberik, Dışişleri Bakanlığının tahliye operasyonuyla kara yoluyla Türkiye'ye geldi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Teberik, savaşın tüm zorluklarını yaşadığını söyledi.

Mayınlı bölgede mahsur kaldık

Çatışmalara ve bombalamalara şahit olduğunu anlatan Teberik şöyle devam etti: İlk başlarda Odessa açıklarındaydık. Savaşın bir gün öncesinde bizi mayın döşeli iç bölgeye aldılar. Mayın döşendiği için oradan çıkamadık ve çok mağdur olduk. Gemimizin yakınındaki diğer gemiler vuruldu. Çok tehlikeli günler yaşadık. Bir ay boyunca savaşın acı yüzünü gördük. 15 gün gemide 15 gün sığınakta kaldıktan sonra Türkiye'ye geldim. Teberik, tahliye operasyonunda Bakanlığın gerekli tüm desteği verdiğini vurguladı.

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Tahliye edilen Ahıska Türkleri ile yurda geldiğini anlatan Teberik, "Mutluyuz, vatanımdayım. Gerçekten Dışişleri Bakanlığı ve Konsolosluğumuz çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok değerli insanlar, sürekli bizimle irtibat halindeydiler. Orada kalan arkadaşlarım da inşallah en kısa sürede Türkiye'ye gelebilirler." diye konuştu.

DÜNYA Rus işgalinde 31'inci gün: Karşılıklı itiraflar

FOTOĞRAF 14 Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınlar, büyük risk oluşturuyor. 'Serseri mayın'ların, akıntıyla İstanbul Boğazı’na kadar ulaşabileceği öne sürülürken, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da yayınladığı NAVTEX ile gemilere dikkatli olunması uyarısında bulunuyor. Doğu Karadenizli balıkçılar, Rusya Soçi Liman Müdürlüğü'nce, fırtınada kopup sürüklenmeye başladığı duyurulan yaklaşık 420 mayının, özellikle avlanma alanlarına yayılmasından korku ve endişe duyuyor. Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, mayınların, önlerindeki günlerde Karadeniz'de büyük bir tehdit oluşturacağını belirtti. Malkoç, \"Şu an yıldız havası esiyor. Ukrayna’da ne var ne yok bizim buraya geliyor. O mayınlar 20-25 gün sonra İğneada’dan Sinop’a kadar yayılabilir. Balıkçı ve gemiler için de çok tehlikeli. Yapacak bir şey yok, herkes kollayacak. Gözle görmüyorsun ama limanlık olsa radarla görürsün. Çok suyun üzerinde durmuyor. 20-25 santim suyun üzerinde duruyor. Sabit mayınlar var dibinde onlar bize gelmez ama bize gelecek mayınlar, suyun üzerindeki mayınlar. Ege denizinde biz balıkçılık yaparken çok eski mayınlar vardı. Ama patlamamış, onları alıp atardık. Tabi bunlar yeni mayınlar, anında patlar. Bir gemiyi batıracak türde, çok tehlikeli. İsmini anmak bile tehlikeli. Allah korusun; denizin üzerinde gezici yani\" dedi. Türünü bilmedikleri mayınların kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen balıkçı Cemal Malkoç da, “Adı üzerinde mayın, başıboş gezdiğinden, deniz vasıtalarının hepsi için sorun teşkil etmektedir. Buradan balıkçı arkadaşlarımıza sesleniyorum. Mayınları gördüğünüz yerde 112 acilden Sahil Güvenlik hattına bildirerek can ve mal güvenliği açısından bildirmenizi istiyoruz. Bugün bizim balıkçı gemilerinin o tür mayınlara çarpması esnasında batmama ihtimali yoktur, çok güçlü patlayıcılardır. Zaten devletimiz bu hususta açıklamaları yapıyorlar, Navtex veriyorlar” diye konuştu. Balıkçı Mustafa Zorlu ise, “Denizde görünmeyen bir tehlike. Denizdeki balıkçılar olarak tedirginiz. Ne zaman nerede karşımıza çıkacağı belli değil. Ama bizim bu Samsun civarına büyük ihtimal 1-2 ayı bulur gelmesi” ifadelerinde bulundu. Karadenizli balıkçıların mayın endişesi: İsmini anmak bile tehlikeli Doğu Karadeniz Bölgesi'nde balıkçılar, savaş nedeniyle Ukrayna'nın Rus savaş gemilerine karşı Odessa açıklarına döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların, avlanma alanlarına yayılmasından endişe duyuyor.



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