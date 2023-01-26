Odessa UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne girdi

“Odessa, böylece uluslararası toplumun güçlendirilmiş koruması altına alınıyor. Savaş devam ederken, bu karar, her zaman küresel çalkantıların üstesinden gelen bu şehrin daha fazla yıkımdan korunmasını sağlamak için ortak kararlılığımızı somutlaştırıyor”