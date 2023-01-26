Odessa UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne girdi

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Odessa
Ukrayna’nın liman kenti Odessa’nın tarihi merkezi, 24 Şubat’ta başlayan Rus işgalinden 11 ay sonra UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne ve Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’ne girdi.
Şehrin tarihi merkezinin aynı zamanda Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’ne de alındığı ve bunun da Ukrayna'nın mülkün korunmasını sağlamak ve gerekirse saldırıya uğrarsa yeniden inşasına yardımcı olmak için talep edebileceği güçlendirilmiş teknik ve finansal uluslararası yardıma erişim sağladığı ifade edildi.
Komite’nin, savaşın başlangıcından bu yana şehre yönelik tehditleri göz önüne alarak sözleşmenin operasyonel ilkelerinde öngörülen bir ‘acil durum prosedürü’nü kullandığı ve UNESCO’nun, geçen yazın başlarında adaylığı hazırlamak için uluslararası uzmanlarla Ukraynalı uzmanları bir araya getirdiği belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Ekim 2022’de örgüte çevrimiçi bir konuşma yaparak başvuruyu resmileştirdiği ve değerlendirme kuruluşlarının Odessa’nın adaylığını takip eden haftalarda inceleyerek, bu hafta Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen olağanüstü Dünya Mirası Komitesi’nde değerlendirilmesine izin verdiği ifade edildi.