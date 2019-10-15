Öğrencilerden Mehmetçik'e destek: Dualarımızla yanınızdayız

Türk ordusunun başlattığı başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve her yaştan destek geliyor.
İstanbul'da özel bir kurumda eğitim gören kız öğrenciler hazırladıkları pankartlarla harekat bölgesinde canlarını hiçe sayarak çarpışan Mehmetçik'e destek verdi.
"Allah yar ve yardımcınız olsun"
Okullarının önünde poz veren öğrencilerin ellerinde tuttukları pankartlarda, "Barış Pınarı Harekatı, Askerlerimizin başarı dolu tarihine bir zafer daha ekleniyor, Allah yar ve yardımcınız olsun, Mehmetçiklerimiz! dualarımızla yanınızdayız" ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin dört bir yanında destekler geldi
Elazığ’da Gazi Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen futbol turnuvasının geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.
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Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi önünde Barış Pınarı Harekatı’na Ülkücü öğrenciler destek yürüyüşü yaptı.
Sivas'ta 70 sivil toplum örgütü, terör koridorunu yok etmek için Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.