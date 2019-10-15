Dünya Öğrencilerden Mehmetçike destek Dualarımızla yanınızdayız
BARIŞ PINARI HAREKATI

Öğrencilerden Mehmetçik'e destek: Dualarımızla yanınızdayız

Türkiye'nin terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na İstanbul'da özel bir kurumda eğitim gören kız öğrencilerden destek geldi. Öğrenciler hazırladıkları pankartlarda, "Askerlerimizin başarı dolu tarihine bir zafer daha ekleniyor, Mehmetçiklerimiz duarlarımızla yanınızdayız" gibi ifadelere yer verdi. Mehmetçik'e bir destek de Elazığ’dan geldi ortaokul öğrencileri düzenledikleri futbol turnuvasından elde ettikleri geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kız öğrencilerin Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için hazırladıkları pankartlar.
Kız öğrencilerin Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için hazırladıkları pankartlar.

Türk ordusunun başlattığı başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve her yaştan destek geliyor.

İstanbul'da özel bir kurumda eğitim gören kız öğrenciler hazırladıkları pankartlarla harekat bölgesinde canlarını hiçe sayarak çarpışan Mehmetçik'e destek verdi.

"Allah yar ve yardımcınız olsun"

Öğrenciler ve hazırladıkları pankartlar.

Okullarının önünde poz veren öğrencilerin ellerinde tuttukları pankartlarda, "Barış Pınarı Harekatı, Askerlerimizin başarı dolu tarihine bir zafer daha ekleniyor, Allah yar ve yardımcınız olsun, Mehmetçiklerimiz! dualarımızla yanınızdayız" ifadelerine yer verildi.

Anaokulu öğrencilerinden ’Barış Pınarı Harekatı’na destek
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Anaokulu öğrencilerinden ’Barış Pınarı Harekatı’na destek
Amasya'da bir anaokulundaki 13 öğrenci 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için 'Komando Andı'nı okudu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusuna başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla 6 yaşındaki minikler, öğretmenleri Hilal Zabun eşliğinde Komando Andı'nı okudu. Minikler, anaokulunun bahçesinde öğretmenlerinin okuduğu andı tekrar ederek, Mehmetçiğe destek verdi.

Türkiye'nin dört bir yanında destekler geldi

  • Gazi Ortaokulu öğrencileri

  • Elazığ’da Gazi Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen futbol turnuvasının geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.

  • Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde eğitimlerini sürdüren gençler Barış Pınarı Harekatı için destek yürüyüşü düzenledi.

  • Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi önünde Barış Pınarı Harekatı’na Ülkücü öğrenciler destek yürüyüşü yaptı.

  • STK temsilcileri açıklamanın ardından, Fetih Suresi okuyarak, şehitler için dua etti.

  • Sivas'ta 70 sivil toplum örgütü, terör koridorunu yok etmek için Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

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