Okul ve hastanede katliam

İşgalci güç İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyu düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü veya yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı çevresini yoğun şekilde bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu. İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinin bahçesinde kurdukları çadırlarda kalan Filistinlileri hedef aldı. En az 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Yine aynı bölgede İsrail savaş uçaklarının Filistinlilere ait iki evi bombalaması sonucu 11 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.