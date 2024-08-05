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Dünya

Okul ve hastanede katliam

İsrail, cumartesi gecesi Gazze’nin güneyindeki Sanayi mahallesinde sivillerin sığındığı bir okulu bombaladı. 16 Filistinli hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı. Aynı saatlerde Aksa Şehitleri’nin bahçesinde çadırda kalan Filistinlilere de bomba yağdı.

04:00 - 5/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:16 - 5/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İşgalci güç İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyu düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü veya yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı çevresini yoğun şekilde bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu. İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinin bahçesinde kurdukları çadırlarda kalan Filistinlileri hedef aldı. En az 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Yine aynı bölgede İsrail savaş uçaklarının Filistinlilere ait iki evi bombalaması sonucu 11 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

EŞZAMANLI BOMBARDIMAN

İsrail'in, Nasr Mahallesi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hasan Selame ile Nasr okullarına düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 30 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Cumartesi gece geç saatlerde Gazze'nin güneyindeki Sanayi mahallesinde bulunan sivillerin sığındığı bir okula bombardıman düzenleyen işgal güçleri burada 16 Filistinliyi öldürerek onlarcasını yaraladı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile Gazze kentinin Zeytun, Tel el-Hava ve Sabra mahalleleri de gece boyunca İsrail topçu birlikleri tarafından bombalandı. İsrail savaş gemileri de Gazze Şeridi kıyısındaki Filistinlilerin evlerine saldırılar düzenledi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda kadın 39 bin 550 Filistinli öldürüldü.



#Soykırım
#Gazze
#Filistin
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