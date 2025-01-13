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Olaf Scholz'e memleketinde soğuk duş: Gazze'deki soykırımın suç ortağısın

Olaf Scholz'e memleketinde soğuk duş: Gazze'deki soykırımın suç ortağısın

18:5113/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
AA
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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), 23 Şubat'ta düzenlenecek erken genel seçimde Başbakan Olaf Scholz'un başbakan adayı olmasını onaylamıştı.
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), 23 Şubat'ta düzenlenecek erken genel seçimde Başbakan Olaf Scholz'un başbakan adayı olmasını onaylamıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, seçim kampanyası için gittiği Bielefeld kentinde Filistin destekçileri tarafından protesto edildi. Scholz'un konuşması sırasında bir kadın ayağa kalkarak, ''Eliniz kanlı, Alman hükümeti Gazze'deki ölümlerin suç ortağıdır." ifadeleriyle Scholz ve Almanya hükümetini tepki gösterdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Bielefeld kentinde Filistin destekçisi bir aktivist tarafından protesto edildi.

Başbakan Scholz'un seçim kampanyası için bulunduğu Bielefeld'deki konuşması sırasında kadın aktivist, ayağa kalkarak yüksek sesle "Eliniz kanlı, Alman hükümeti Gazze'deki ölümlerin suç ortağıdır." diye bağırdı.

Aktivist kadın, güvenlik güçleri tarafından salondan çıkarılırken de "Özgür Filistin" sloganı attı.

Scholz ise aktiviste tepki göstererek, "Bağırmak bir sorudur ama cevap değildir." ifadesini kullandı.


#Olaf Scholz
#Almanya
#Filistin
#Gazze
#protesto

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