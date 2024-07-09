Ölü sayısı 186 binden fazla olabilir

Dünyanın en eski hakemli tıp dergilerinden The Lancet'te yayımlanan makaleye göre, İsrail'in Gazze saldırılarında doğrudan ve dolaylı hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 186 binden fazla olabilir. Makalede, Gazze'de hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 30'unun kimliğinin belirlenemediğinin altı çizildi. Gazze'deki binaların yüzde 35'inin yıkıldığına değinilen açıklamada, enkaz altında olan cenaze sayısının 10 binden fazla olduğu vurgulandı. Makalede, "Bildirilen38 binden fazla ölüme karşı ılımlı yaklaşımla tahminde bulunulduğunda Gazze'deki saldırılara 186 binden fazla ölüm atfetmek mantıksız olmaz” ifadeleri kullanıldı. Çalışmada dolaylı ölümlerin, doğrudan ölümlere göre 3 ila 15 kat daha yüksek olduğu ifade edildi.