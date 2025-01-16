Ölümcül ve tehlikeliler: ABD ordusu terörist üretiyor

New Orleans ve Las Vegas'ta iki asker tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerinin birbiriyle benzer biçimlerde gerçekleştiği ve saldırganların ABD özel kuvvetler komutanlığı dahilinde görev yaptığı belirlenmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Afganistan'dan Kuzey Afrika'ya geniş görev sahasında faaliyette bulunan askerlerin dönüşlerinde birer teröriste dönüştüğü değerlendiriliyor. ABD merkezli Axios internet sitesinin haberine göre 2011 yılından sonra askerlerin karıştığı terör eylemleri zirve yaptı. Aralık ayında ABD'de, Terörizmle Mücadele ve Terörizm Çalışmaları Ulusal Konsorsiyumu'nun yayınladığı rapora göre 1990 ile 2023 yılları arasında 730 askerin terör olaylarına karıştığı belirtilirken, son 13 yılda bu eylemlerde sert yükseliş kaydedildi.

Buna göre 2011 sonrası her yıl ortalama 44 eski ABD askeri şiddet ve terör eyleminde bulundu. 2011 öncesi bu ortalamanın sadece 7 olduğuna işaret edildi. Asker kökenli şahısların, yerel terör grupları tarafından devşirildiğine de dikkat çekilen raporlarda, ordu mensuplarının akli rahatsızlıklarının etkili olduğu da kaydedildi. Hazırlanan raporlarda eski askerlerin terör faaliyetlerine katılımının ölümcül ve tehlikeli olduğunun da altı çizildi. 2025'in ilk saatlerinde gerçekleşen saldırılar FBI tarafından terör eylemi olarak kaydedilmiş ancak birbirleriyle bağlantılı olmadığı öne sürülmüştü. Ancak iki askerin de ABD'nin ordugah şehri diye bilinen Fort Bragg'da görev yapmış olmaları şüpheleri artırmıştı. New Orleans saldırısında 15 kişi hayatını kaybetmiş en az 57 kişi ise yaralanmıştı.